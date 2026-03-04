عبد الله العبيدي: الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على تونس بشكل مباشر أو غير مباشر

الحرب مرتبطة بالطاقة والاقتصاد



احتمال اتساع الصراع



الصين وروسيا في خلفية المشهد



انقسام داخل الولايات المتحدة



أكد الدبلوماسي التونسي السابقأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بينستكون لها تداعيات تمتد إلى دول عديدة، من بينها تونس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضح العبيدي، في مداخلة إذاعية، أن العالم أصبح مترابطا اقتصاديا وسياسيا، وهو ما يجعل أي صراع كبير في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط ينعكس على بقية الدول، خاصة تلك المرتبطة اقتصاديا بأوروبا أو بالاقتصاد العالمي.وأشار إلى أنقد تتأثر بشكل مباشر في حال تفاقم الأزمة، خاصة أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في تونس مرتبطة بأسواق خارجية قد تتضرر من تداعيات الحرب.وبيّن العبيدي أن أغلب الحروب الكبرى في العالم ترتبط في جوهرها، مشيرا إلى أن التوتر الحالي يأتي في سياق التنافس حولوأضاف أن الصراع الجاري قد يستمر إلى أن تحقق الدول الصناعية الكبرى تقدما فيوتطرق العبيدي إلى التحركات العسكرية الدولية في المنطقة، مشيرا إلى أن، في حين تتحرك قوى إقليمية مثلوتتابع دول أخرى تطورات الصراع عن كثب.وأوضح أن عددا من الدول الأوروبية لم يحسم بعد موقفه النهائي من الانخراط في الصراع، مؤكدا أن تطورات الميدان قد تغير مواقف العديد من الأطراف الدولية.واعتبر العبيدي أن الصراع لا يقتصر على المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، بل تقف وراءه أيضاالتي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.وأشار إلى أن خسارة إيران في هذا الصراع قد تشكل خسارة كبيرة للصين بالنظر إلى اعتمادها على مصادر الطاقة في المنطقة.كما لفت الدبلوماسي السابق إلى وجودبشأن الحرب، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الرأي العام الأمريكي لا تؤيد استمرارها، إلى جانب وجود تحفظات داخل بعض المؤسسات العسكرية والسياسية.وختم العبيدي بالقول إن الصراع الحالي قد يستمر لأسابيع، لكنه قد يترك