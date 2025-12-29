تونس ضد تنزانيا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ستتنافس تونس وتنزانيا على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقيان في الملعب الأولمبي في الرباط الثلاثاء.



ويدخل منتخب تونس المباراة للتعافي من خسارته 2-3 أمام نيجيريا، بينما تسعى تنزانيا لتحقيق فوزها الأول بعد الهزيمة ضد نيجيريا 1-2 والتعادل 1-1 مع أوغندا.



موعد مباراة تونس ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا



القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا



ترتيب المجموعة الثالثة



تشكيلة تونس المحتملة ضد تنزانيا



تشكيلة تنزانيا المحتملة ضد تونس



تقام المباراة الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.وتنطلق صافرة البداية مباراة تونس وتنزانيا على الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت تونس، السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.* beIN Max 1* beIN Max 3* beIN Max 4* نيجيريا: 6 نقاط (تأهلت)* تونس: 3 نقاط* تنزانيا: نقطة وحيدة* أوغندا: نقطة وحيدةدحمان، فاليري، برون، طالبي، العابدي؛ ساسي، المجبري، السخيري؛ عاشوري، المستوري، تونكتي.فوبا، حسين، حمد، نوامينيتو، منوجا، مسوفا، مسانغا، سالوم، ميروشي، ألاراخيا، جون.المصدر: الجزيرة + وكالات