تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي… والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري

Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 09:26
      
نشرت وزارة العدل السورية، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق جانبًا من وقائع تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي، المعروفة بدور "أم زكي" في مسلسل باب الحارة، والتي لقيت حتفها داخل منزلها أواخر شهر جانفي الماضي.

وأكدت الوزارة أن القضية تخضع لمتابعة قضائية متواصلة إلى حين تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تمثيل الجريمة يندرج ضمن إجراءات التحقيق الرامية إلى كشف ملابسات الحادثة بدقة.





وكان الوسط الفني السوري والعربي قد صُدم يوم 29 جانفي بخبر مقتل الفنانة داخل منزلها نتيجة اعتداء بأداة صلبة تسبب في نزيف حاد، وفق ما أعلنته السلطات حينها. وأوضحت الجهات المختصة أن الفاعلة هي العاملة المنزلية التي تحمل الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المكان بعد الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها مساء اليوم نفسه.

اعترافات خلال تمثيل الجريمة

وفي الفيديو الذي بثته وزارة العدل، تحدثت العاملة عن دوافع ارتكابها الجريمة، معربة عن اعتذارها للشعب السوري. وذكرت أن خلافًا نشب بينها وبين الضحية بعد أن أخبرتها الأخيرة بعدم لمس محتويات الثلاجة بدعوى أنها "مسمومة"، معتبرة أن ذلك دفعها للاعتقاد بأنها تعرضت للتسميم.

وأفادت بأنها أحضرت أداة من المطبخ خلال الليل واعتدت بها على الفنانة، مضيفة أنها حاولت بعد ذلك الانتحار عبر تناول أدوية وسكب الوقود، قبل أن تقفز من سطح المنزل، غير أنها لم تُصب بإصابات قاتلة. وأشارت إلى أنها خرجت إلى الطريق طلبًا للمساعدة، قبل أن يتم إبلاغ السلطات وإيقافها.



وخلال اعترافاتها، تحدثت المتهمة عن خلافات سابقة مع الضحية تتعلق بالأجر، مدعية تعرضها لسوء معاملة واحتجاز داخل المنزل، وهي ادعاءات تبقى محل تدقيق في إطار التحقيقات الجارية.

واختتمت حديثها بالقول إنها تتحمل مسؤولية ما حدث، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي تحريض، وموجهة اعتذارًا إلى السوريين.


وشددت وزارة العدل السورية على أن الملف لا يزال قيد البحث والتحقيق، وأن جميع الإجراءات القانونية مستمرة لضمان كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
