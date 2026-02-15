تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي… والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري

وزارة العدل تنشر جانباً من وقائع تمثيل جريمة مقتل الفنانة "هدى شعراوي" على يد خادمتها التي تحمل الجنسية الأوغندية وتؤكد أن القضية يتم متابعتها حتى تحقيق العدالة الناجزة.



جاء هذا الإجراء ضمن إطار التحقيقات المتواصلة التي تسعى الجهات القضائية من خلالها إلى كشف كافة تفاصيل الجريمة… pic.twitter.com/N0ytgloULd — وزارة العدل السورية (@SyrMOf) February 14, 2026

اعترافات خلال تمثيل الجريمة



نشرت وزارة العدل السورية، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق جانبًا من، المعروفة بدورفي مسلسل، والتي لقيت حتفها داخل منزلها أواخر شهر جانفي الماضي.وأكدت الوزارة أن القضية تخضع لمتابعة قضائية متواصلة إلى حين، مشيرة إلى أن تمثيل الجريمة يندرج ضمن إجراءات التحقيق الرامية إلى كشف ملابسات الحادثة بدقة.وكان الوسط الفني السوري والعربي قد صُدم يومبخبر مقتل الفنانة داخل منزلها نتيجةتسبب في، وفق ما أعلنته السلطات حينها. وأوضحت الجهات المختصة أن الفاعلة هي العاملة المنزلية التي تحمل الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المكان بعد الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها مساء اليوم نفسه.وفي الفيديو الذي بثته وزارة العدل، تحدثت العاملة عن دوافع ارتكابها الجريمة، معربة عن اعتذارها للشعب السوري. وذكرت أن خلافًا نشب بينها وبين الضحية بعد أن أخبرتها الأخيرة بعدم لمس محتويات الثلاجة بدعوى أنها "مسمومة"، معتبرة أن ذلك دفعها للاعتقاد بأنها تعرضت للتسميم.وأفادت بأنها أحضرت أداة من المطبخ خلال الليل واعتدت بها على الفنانة، مضيفة أنها حاولت بعد ذلكعبر تناول أدوية وسكب الوقود، قبل أن تقفز من سطح المنزل، غير أنها لم تُصب بإصابات قاتلة. وأشارت إلى أنها خرجت إلى الطريق طلبًا للمساعدة، قبل أن يتم إبلاغ السلطات وإيقافها.وخلال اعترافاتها، تحدثت المتهمة عن خلافات سابقة مع الضحية تتعلق بالأجر، مدعية تعرضها لسوء معاملة واحتجاز داخل المنزل، وهي ادعاءات تبقى محل تدقيق في إطار التحقيقات الجارية.واختتمت حديثها بالقول إنها تتحمل مسؤولية ما حدث، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي تحريض، وموجهة اعتذارًا إلى السوريين.وشددت وزارة العدل السورية على أن الملف لا يزال قيد البحث والتحقيق، وأن جميع الإجراءات القانونية مستمرة لضمان كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.