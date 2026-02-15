اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة
اختارت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ثماني بلديات لمرافقتها في إطار دعم قدراتها على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وتشمل البلديات المعنية: بني خيار، الحمامات، الشرايع مشرق الشمس، تبرسق، تونس، طبرقة الجديدة، منزل شاكر وبوفيشة.
حوكمة محلية أكثر شمولًا واستدامةيهدف البرنامج إلى مرافقة هذه البلديات لاعتماد حوكمة محلية أكثر شمولًا واستدامة، عبر:
* إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المحلية
* تطوير التخطيط والخدمات البلدية وفق منظور تشاركي
* إعداد خطط عمل بلدية تراعي النوع الاجتماعي
* اعتماد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأولويات المحلية
الارتكاز على أهداف تنموية محددةترتكز المرافقة الفنية على جملة من أهداف التنمية المستدامة، من بينها:
* الهدف 5: المساواة بين الجنسين
* الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
* الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
* الهدف 16: مؤسسات فعالة وشاملة
* الهدف 17: عقد الشراكات
تشخيص وخطط عمل بميزانيات ملائمةستنتفع البلديات المختارة بدعم يشمل:
* إنجاز تشخيص مؤسساتي وترابي يراعي مقاربة النوع الاجتماعي
* إعداد خطة عمل بلدية “نوع اجتماعي – أهداف تنمية مستدامة” بالشراكة مع الفاعلين المحليين
* تحديد إجراءات ذات أولوية قابلة للتنفيذ ومرفقة بميزانيات ملائمة
محاور المرافقةتشمل المرافقة عدة محاور رئيسية، أبرزها:
* إرساء حوكمة محلية تراعي النوع الاجتماعي
* تخطيط استراتيجي منسجم مع أهداف التنمية المستدامة
* تعزيز المشاركة المواطنية الشاملة (النساء، الشباب، المجتمع المدني)
* اعتماد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة
* تطوير آليات المتابعة والتقييم وضمان الاستدامة
ويأتي هذا البرنامج في إطار مشروع الصندوق البلدي للمهارات العامة الذي تنفذه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
