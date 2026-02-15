اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة

حوكمة محلية أكثر شمولًا واستدامة



الارتكاز على أهداف تنموية محددة



تشخيص وخطط عمل بميزانيات ملائمة



محاور المرافقة



اختارتثماني بلديات لمرافقتها في إطار دعم قدراتها على إدماجوتنفيذعلى المستوى المحلي.وتشمل البلديات المعنية:يهدف البرنامج إلى مرافقة هذه البلديات لاعتماد، عبر:* إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في* تطويروفق منظور تشاركي* إعداد* اعتماد وتنفيذوربطها بالأولويات المحليةترتكز المرافقة الفنية على جملة من أهداف التنمية المستدامة، من بينها:المساواة بين الجنسينالحد من أوجه عدم المساواةمدن ومجتمعات محلية مستدامةمؤسسات فعالة وشاملةعقد الشراكاتستنتفع البلديات المختارة بدعم يشمل:* إنجازيراعي مقاربة النوع الاجتماعي* إعدادبالشراكة مع الفاعلين المحليين* تحديدومرفقة بميزانيات ملائمةتشمل المرافقة عدة محاور رئيسية، أبرزها:* إرساء* تخطيط استراتيجي منسجم مع أهداف التنمية المستدامة* تعزيز(النساء، الشباب، المجتمع المدني)* اعتماد* تطوير آلياتويأتي هذا البرنامج في إطارالذي تنفذه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بتمويل من