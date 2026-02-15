المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025

حقق الإقتصاد التونسي نموّا، بنسبة 2،5 بالمائة، لكامل سنة 2025، وفق مؤشرات صادرة، الأحد، عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الرابع من سنة 2025.



يتبع يتبع