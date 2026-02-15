تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025

تراجع معدل البطالة في تونس، إلى مستوى 15،2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2025، مقابل 15،4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها، وفق مؤشرات صادرة، الأحد، عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالتشغيل والبطالة للثلاثي الرابع من سنة 2025.يتبع يتبع