Babnet   Latest update 12:42 Tunis

تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6373a366719a20.48251089_pqkhfgjonimel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 12:41 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تراجع معدل البطالة في تونس، إلى مستوى 15،2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2025، مقابل 15،4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها، وفق مؤشرات صادرة، الأحد، عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالتشغيل والبطالة للثلاثي الرابع من سنة 2025.
يتبع يتبع



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323703

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-12
16°-11
21°-10
19°-12
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>