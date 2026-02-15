الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب " لفائدة الشغوفين بالبيئة والراغبين في التأثير في القرارات البيئية وتمثيل الشباب التونسي وطنياً ودولياً.وتستهدف "أكاديمية المواهب "، الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة لتعزيز مهاراتك في القيادة والمناصرة والتعبئة المجتمعية كي يصبحوا سفراء للتنوع البيولوجي.وستكون الأكاديمية، وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، في قلب الطبيعة بالحديقة الوطنية بالفايجة ومواقع دار فاطمة وملولة.وسيتم في هذا الإطار تنظيم مخيم تدريبي مغلق من 21 إلى 27 مارس 2026.ويتعين على الراغبين في المشاركة في "أكاديمية المواهب " تقديم ترشحاتهم قبل يوم 20 فيفري 2026.