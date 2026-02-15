Babnet   Latest update 14:25 Tunis

الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "

Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 14:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب " لفائدة الشغوفين بالبيئة والراغبين في التأثير في القرارات البيئية وتمثيل الشباب التونسي وطنياً ودولياً.

وتستهدف "أكاديمية المواهب "، الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة لتعزيز مهاراتك في القيادة والمناصرة والتعبئة المجتمعية كي يصبحوا سفراء للتنوع البيولوجي.


وستكون الأكاديمية، وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، في قلب الطبيعة بالحديقة الوطنية بالفايجة ومواقع دار فاطمة وملولة.


وسيتم في هذا الإطار تنظيم مخيم تدريبي مغلق من 21 إلى 27 مارس 2026.

ويتعين على الراغبين في المشاركة في "أكاديمية المواهب " تقديم ترشحاتهم قبل يوم 20 فيفري 2026.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323692

