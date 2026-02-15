المنستير: تأسيس "الشركة الأهلية الجهوية سنابل للخدمات الفلاحية" بمدينة جمال

تعززت الشركات الأهلية في ولاية المنستير بشركة جديدة تحمل اسم "الشركة الأهلية الجهوية سنابل للخدمات الفلاحية" بمدينة جمال تم عقد جلستها التأسيسية مؤخرا و ترأست هيئتها التأسيسية إلهام بن أحمد.ويشمل مجال نشاط الشركة حراثة الأراضي وسقي المزروعات وصناعة العلف المركّب الموجّه لتغذية الحيوانات، ما يساهم في توفير عدة خدمات فلاحية لفلاحي الجهة.وأكد والي المنستير عيسى موسى في افتتاح الجلسة التأسيسية للشركة بمقر بلدية جمال حرص السلط الجهوية على مرافقة هذا الصنف من المبادرات بما يضمن حسن انطلاقها داعيًا الشباب والشابات والعاطلين عن العمل بالجهة إلى السعي لترجمة أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع واقعية، وإحداث شركات أهلية جهوية أو محلية، مع الاستفادة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة والتمويل المتاح من الدولة وجهات التمويل المختلفة لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجهة.وأكد كل من المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ورئيس المجلس الجهوي بالمنستير أهمية هذا المشروع ودوره في دعم التنمية الجهوية وتعزيز العمل التشاركي، مشيدين بالمناخ الإيجابي الذي أصبح يحيط بمسار إحداث الشركات الأهلية من خلال تبسيط الإجراءات.