Babnet   Latest update 15:26 Tunis

المنستير: تأسيس "الشركة الأهلية الجهوية سنابل للخدمات الفلاحية" بمدينة جمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 15:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تعززت الشركات الأهلية في ولاية المنستير بشركة جديدة تحمل اسم "الشركة الأهلية الجهوية سنابل للخدمات الفلاحية" بمدينة جمال تم عقد جلستها التأسيسية مؤخرا و ترأست هيئتها التأسيسية إلهام بن أحمد.

ويشمل مجال نشاط الشركة حراثة الأراضي وسقي المزروعات وصناعة العلف المركّب الموجّه لتغذية الحيوانات، ما يساهم في توفير عدة خدمات فلاحية لفلاحي الجهة.


وأكد والي المنستير عيسى موسى في افتتاح الجلسة التأسيسية للشركة بمقر بلدية جمال حرص السلط الجهوية على مرافقة هذا الصنف من المبادرات بما يضمن حسن انطلاقها داعيًا الشباب والشابات والعاطلين عن العمل بالجهة إلى السعي لترجمة أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع واقعية، وإحداث شركات أهلية جهوية أو محلية، مع الاستفادة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة والتمويل المتاح من الدولة وجهات التمويل المختلفة لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجهة.


وأكد كل من المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ورئيس المجلس الجهوي بالمنستير أهمية هذا المشروع ودوره في دعم التنمية الجهوية وتعزيز العمل التشاركي، مشيدين بالمناخ الإيجابي الذي أصبح يحيط بمسار إحداث الشركات الأهلية من خلال تبسيط الإجراءات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323706

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-12
16°-11
21°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>