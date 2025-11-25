Babnet   Latest update 09:45 Tunis

خليجي يمثل جريمة قطعه العضو الذكري لصديقه المصري وقتله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69256c51295513.55690556_efiklmphnjogq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 09:40
      
أحضر أمن الدقهلية مواطنا خليجيا إلى مبنى بشارع الجيش في مدينة المنصورة بمصر لتمثيل جريمة قتله صديقه المصري وقطع عضوه الذكري.

وأعاد المتهم أمام جهات التحقيق سرد تفاصيل الجريمة، وقال إنه أقدم على قتل صديقه المصري — في العقد الخامس من عمره — بعد أن عايره بـ"ضعفه الجنسي"، واتصل بفتاة طالبًا منها تركه.



وأضاف أن دافع الانتقام دفعه إلى إنهاء حياته داخل المصعد، ثم قام ببتر جزء من جثته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقّت بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مصعد عقار، حيث تبين لاحقًا أن الضحية توفي نتيجة طعنات نافذة، وفق التقرير الأولي للطب الشرعي.

وأيدت الفتاة المذكورة في أقوال المتهم جزءًا من روايته خلال مواجهتها بالتحقيقات، مشيرة إلى علاقتها بالطرفين.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال جمع الأدلة، وفحص كاميرات المراقبة، وانتظار تقرير الطب الشرعي النهائي، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية


   المصدر: وسائل إعلام مصرية

