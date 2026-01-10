Babnet   Latest update 07:36 Tunis

جلسة عمل بوزارة السياحة تتناول أداء القطاع السياحي وحسن توظيف الموارد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961ecb1c92925.19104009_kioeqfhlnjpmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 07:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمّ خلال جلسة عمل جمعت، وزير السياحة سفيان تقية  بمراقب المصاريف العمومية وهبي الحمي، بالوزارة، استعراض أداء القطاع السياحي خلال سنة 2025، والوقوف على مدى حسن توظيف الموارد البشرية والمادية والمالية في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التنسيق في مجال التصرّف المالي.

وتطرقت الجلسة، حسب بلاغ لوزارة السياحة مساء الجمعة، إلى الاستعدادات للفترة القادمة وسبل ضمان حسن انطلاق البرامج المزمع تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمزيد تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التصرّف والحوكمة


وقدّم مراقب المصاريف العمومية، خلال هذا اللقاء، التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024.


وأبرز وزير السياحة، بالمناسبة، أهمية المجهودات المبذولة والتنسيق والتشاور بين مصالح الوزارة ومراقب المصاريف العمومية، مؤكّدًا أنّ دوره يتجاوز الوظيفة الرقابية ليضطلع بمهمة استشارية وتأطيرية محورية تساهم في إحكام التصرّف المالي وتطوير أدوات العمل.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جلسة عمل بوزارة السياحة تتناول أداء القطاع السياحي وحسن توظيف الموارد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961ecb1c92925.19104009_kioeqfhlnjpmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 07:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمّ خلال جلسة عمل جمعت، وزير السياحة سفيان تقية  بمراقب المصاريف العمومية وهبي الحمي، بالوزارة، استعراض أداء القطاع السياحي خلال سنة 2025، والوقوف على مدى حسن توظيف الموارد البشرية والمادية والمالية في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التنسيق في مجال التصرّف المالي.

وتطرقت الجلسة، حسب بلاغ لوزارة السياحة مساء الجمعة، إلى الاستعدادات للفترة القادمة وسبل ضمان حسن انطلاق البرامج المزمع تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمزيد تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التصرّف والحوكمة


وقدّم مراقب المصاريف العمومية، خلال هذا اللقاء، التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024.


وأبرز وزير السياحة، بالمناسبة، أهمية المجهودات المبذولة والتنسيق والتشاور بين مصالح الوزارة ومراقب المصاريف العمومية، مؤكّدًا أنّ دوره يتجاوز الوظيفة الرقابية ليضطلع بمهمة استشارية وتأطيرية محورية تساهم في إحكام التصرّف المالي وتطوير أدوات العمل.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321634

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
15°-10
15°-8
18°-7
19°-8
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026