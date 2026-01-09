Babnet   Latest update 10:04 Tunis

والداه في السجن: فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تطيح بمغتصب طفل قاصر حاول الفرار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 10:04
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب اقدم على تحويل وجهة طفل والاعتداء عليه جنسبا مستغلا دخول والديه السجن وبقائه بمفرده مع جدته المسنة ،
وقد تمكن اعوان الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج من القبض عليه في ظرف وجيز وتسليمه للقضاء.
هذا وحاول المتهم الفرار الى وجهة غير معلومة اثر ارتكابه لجريمته البشعة الا ان اعوان واطارات الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تمكنوا واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الامنية الدقيقة من محاصرته والقبض عليه .

