Babnet   Latest update 15:41 Tunis

شملت الأبحاث فيها أعوان وإطارات سجون: 9 جانفي النظر في ملف فرار 5 مساجين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5db9314baf6357.79699701_kngmepoqlihjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 15:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ستنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 9 جانفي، في القضية المتعلقة بفرار 5 مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، مورّطين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من بينهم الإرهابي الخطير أحمد المالكي المكنّى بـ“الصومالي”، ورائد التواتي المورّط في عدة قضايا إرهابية، من بينها استهداف الوحدات الأمنية والعسكرية.

ووفق ملف القضية، فقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى أكثر من 43 متهما، من بينهم إطارات وأعوان من السجون وزوجة أحد الإرهابيين، إضافة إلى الإرهابيين الخمسة.


يُذكر أنّ الإرهابيين، إثر فرارهم من السجن المدني بالمرناقية، نفّذوا عملية سطو على فرع بنكي ببومهل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321489

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026