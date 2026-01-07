شملت الأبحاث فيها أعوان وإطارات سجون: 9 جانفي النظر في ملف فرار 5 مساجين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5db9314baf6357.79699701_kngmepoqlihjf.jpg width=100 align=left border=0>

ستنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 9 جانفي، في القضية المتعلقة بفرار 5 مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، مورّطين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من بينهم الإرهابي الخطير أحمد المالكي المكنّى بـ“الصومالي”، ورائد التواتي المورّط في عدة قضايا إرهابية، من بينها استهداف الوحدات الأمنية والعسكرية.



ووفق ملف القضية، فقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى أكثر من 43 متهما، من بينهم إطارات وأعوان من السجون وزوجة أحد الإرهابيين، إضافة إلى الإرهابيين الخمسة.







يُذكر أنّ الإرهابيين، إثر فرارهم من السجن المدني بالمرناقية، نفّذوا عملية سطو على فرع بنكي ببومهل.

