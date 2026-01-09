صالون لابتكار في الصناعات التقليدية: التمديد في أجل قبول مطالب المشاركة إلى 12 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن التمديد في أجل قبول مطالب المشاركة في الدورة 42 لصالون الإبتكار في الصناعات التقليدية إلى غاية يوم الاثنين القادم، 12 جانفي 2026.



ويتوجب على الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة المزمع تنظيمها بقصر المعارض بالكرم،من 27 مارس إلى غاية 5 أفريل 2026، الإتصال بمصالح المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية، لتقديم ملفاتهم في الأجل المحدد، وفق بلاغ نشره الديوان، الخميس.







يذكر أن الدورة السابقة لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، كانت قد انتظمت في نفس الفضاء (قصر المعارض بالكرم)، من 23 ماي إلى 1 جوان 2025، وشهدت مشاركة حوالي 1000 عارض في عديد الاختصاصات الحرفية التقليدية والمبتكرة.





وتعد هذه التظاهرة موعدا سنويا هاما لإبراز تنوع التراث التقليدي الأصيل لتونس وأيضا لعرض المنتوجات المبتكرة لحرفيين شبان من خرّيجي مدارس وجامعات التعليم العالي. يذكر أن الدورة السابقة لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، كانت قد انتظمت في نفس الفضاء (قصر المعارض بالكرم)، من 23 ماي إلى 1 جوان 2025، وشهدت مشاركة حوالي 1000 عارض في عديد الاختصاصات الحرفية التقليدية والمبتكرة.وتعد هذه التظاهرة موعدا سنويا هاما لإبراز تنوع التراث التقليدي الأصيل لتونس وأيضا لعرض المنتوجات المبتكرة لحرفيين شبان من خرّيجي مدارس وجامعات التعليم العالي.