سلسلة نصف نهائي بطولة كرة السلة: برنامج الجولتين الثانية والثالثة
في ما يلي برنامج مباريات الجولتين الثانية والثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، والتي ستدور يومي الاثنين 16 والخميس 19 مارس الجاري:
الدور نصف النهائي الأولالسبت 7 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة القرجاني)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87
الاثنين 16 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة القرجاني، س 14)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، س 13)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي
الجولة الرابعة (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (تحدد لاحقا)
الدور نصف النهائي الثانيالخميس 5 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 84-64
الأحد 8 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 80-74
الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة حمام سوسة، س 15)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات.
