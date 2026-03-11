Babnet   Latest update 19:12 Tunis

سلسلة نصف نهائي بطولة كرة السلة: برنامج الجولتين الثانية والثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/basketball-400x225.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 19:12
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولتين الثانية والثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، والتي ستدور يومي الاثنين 16 والخميس 19 مارس الجاري:

الدور نصف النهائي الأول

السبت 7 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة القرجاني)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87


الاثنين 16 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة القرجاني، س 14)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان

الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، س 13)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

الجولة الرابعة (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (تحدد لاحقا)

الدور نصف النهائي الثاني

الخميس 5 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 84-64

الأحد 8 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 80-74

الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة حمام سوسة، س 15)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات.
