حاتم بولبيار



بين عامي 2010 و2026، شهدت ميزانية الدولة (الجدول المصاحب) تحولات جذرية في أولوياتها، حيث أُعيد توجيه الموارد بشكل كبير. الهدف من هذا التحليل هو محاولة فهم هذا التحول في الأولويات الوطنية وأبعادها.



النظرة العامة



أكبر الرابحين



التعليم: تراجع نسبي



قطاعات أخرى



حالة استثنائية



سوف لن نتبع المسار المعتاد للأرقام فحسب، بل سنركز على الأموال وكيفية توزيعها بين الوزارات، لنعرف أي منها استفادت من الزيادة في الميزانية وأي منها تراجعت حصتها.التحليل سيكشف لنا مفاجآت مثيرة، ولكن لكي نتمكن من فهم تلك الأرقام بشكل دقيق، سنعتمد على مؤشر أساسي: العمود الذي يظهرهذا المؤشر يساعدنا في تجاوز الزيادة الإجمالية التي قد تكون مضللة، وتتيح لنا فهم أعمق للأرقام. من خلال هذا العمود، نتمكن من تحديد من ربح في المنافسة السياسية ومن تم تهميشه.شهدت ميزانية الدولة قفزة هائلة، حيث ارتفعت منإلى. أي أن الميزانية تضاعفت تقريبًاخلالحجم الكعكة الجبائية التي يتم توزيعها أصبح أربعة أضعاف، وهذا تغيير ضخم. هذه الزيادة هي المقياس الذي نستخدمه. إذا كانت ميزانية وزارة قد تضاعفت أربع مرات، فهي ببساطة تتماشى مع النمو العام. لكن إذا كانت ميزانية وزارة أخرى قد تضاعفت مرتين فقط، فهذا يعني أنها لم تواكب النمو العام وقد تراجعت حصتها نسبيًا.لذلك، العمود الذي يوضح النمو المُعدل هو أداة حاسمة لفهم التوجهات. إذا كانت النسبة، فهذا يعني أن الوزارة تواكبت مع النمو العام. إذا كانت في المنطقة، فإن الوزارة تعد من أولويات الدولة، أما إذا كانت في المنطقة، فإنها لم تعد ضمن أولويات الدولة.لقد قمت بتبسيط الجدول لجعله أكثر فهمًا. اخترت أفضل التصنيفات في كل فئة ().لنبدأ بأكبر الرابحين:، الذي شهد نموًا هائلًا. هذه الزيادة ليست مجرد نمو، بل انفجار حقيقي في الميزانية، حيث انتقل المبلغ منإلى أكثر منهذه الزيادة تعكس تأثير شيخوخة السكان، وتشمل تعويضات صناديق الضمان الاجتماعي (التقاعد، الصحة…).في المرتبة الثانية، نجد، الذي شهد نموًا ضخمًا.نحن نتحدث عن مقاربة مختلفة تمامًا مقارنة بعام. فقد تم مضاعفة الميزانية، حيث ارتفعت منإلى أكثر منما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا القطاع الأمني كان يمثلفقط من إجمالي النفقات في، بينما أصبح فييشكلمن الميزانية. أي أنموجهة الآن للأمن.الميزانية غالبًا ما تعكس المخاوف والأولويات في أي فترة زمنية. هذا التحول في توجيه الموارد له تكلفة. فمن الذي دفع ثمن هذا التحول؟الجواب هنا هوفي، كان هذا القطاع هو الأهم بلا منازع. أما في، فقد انتقلت الميزانية منإلى، أي بزيادة قدرهاورغم هذه الزيادة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن النمو النسبي لهذا القطاع لا يتماشى مع النمو العام. فالنمو بنسبةلهذا القطاع هو أقل بكثير من النمو العام الذي بلغما حدث هو أن هذا القطاع قد تراجع نسبيًا في حصته من الميزانية. ففي، كانت حصته تمثلمن إجمالي النفقات الحكومية، مما يجعله الأولوية الأولى للدولة. لكن في، انخفضت حصته إلىفقط.وهذا يمثل تراجعًا في الوزن الاستراتيجي لهذا القطاع الذي كان يمثل حجر الزاوية في تطوير البلاد.أما القطاعات الأخرى مثلفقد شهدت أيضًا تراجعات في ميزانيتها. فحصة البيئة في الميزانية تراجعت منإلى. كما تراجعت حصة قطاع التكنولوجيا والاتصالات منإلىيبدو أن الدولة قررت أن الانتقال الرقمي والانتقال البيئي ليسا من الأولويات التي يجب تمويلها حاليًا.وأخيرًا، هناك حالة استثنائية:ففيكانت الميزانية، بينما تراجعت إلىفيرغم أن كل الميزانيات قد زادت بشكل عام في كل القطاعات، إلا أن رئاسة الجمهورية هي القطاع الوحيد الذي تم تقليص ميزانيته. هذه خطوة غامضة.في الختام، ما الذي يمكن استخلاصه من هذا التحليل؟نحن في مرحلةمن جهة، هناك تركيز ضخم للموارد على الوظائف. الأولوية:لكن هذا التركيز على الحاضر جاء على حساب الاستثمار في المستقبل:الذي يُعد الأجيال القادمة،التي تضمن استدامتنا، والتي من المفترض أن تبني قدرة البلاد التنافسية، تم إيداعهم إلى المرتبة الثانية.إنه تناقض لافت:تشير أن الأولوية للشباب، لكنتُظهر قصة مغايرة.