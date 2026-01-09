Babnet   Latest update 16:23 Tunis

في زيارة لسفارة فنزويلا، وفد من التيار الشعبي تتقدمه مباركة البراهمي يدين "جريمة العدوان الارهابي" الأمريكية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69611d5fda0ae0.78733257_himkopljgqnef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 16:23
      
قام وفد من التيار الشعبي، تتقدّمه مباركة البراهمي، يوم الجمعة، بزيارة إلى سفارة جمهورية فنزويلا بتونس.

وأفاد الحزب، في بلاغ، بأنّ الوفد عبّر عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب الفنزويلي، مع إدانته الشديدة لما وصفه بـ“جريمة العدوان الإرهابي” التي استهدفت جمهورية فنزويلا وقيادتها الشرعية.


وأضاف البلاغ أنّ سفير فنزويلا بتونس ثمّن زيارة وفد التيار الشعبي، مؤكّدًا تماسك المؤسّسات الدستورية في فنزويلا مع شعبها لمواجهة ما اعتبره عدوانًا، والحفاظ على سيادة البلاد.
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
