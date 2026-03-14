ياس ثوروب مدرب النادي الاهلي المصري : نتطلّع لخوض مباراة متميّزة ضد الترجي

أكد مدرب النادي الأهلي المصري، ياس ثوروب، أن فريقه يتطلع إلى خوض مباراة متميزة أمام الترجي الرياضي التونسي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، معتبرا أن المواجهة بين الفريقين تمثل قمة كلاسيكية قارية بين قطبين بارزين في الكرة الإفريقية.وأوضح المدرب السويسري، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم السبت لتقديم المباراة المقررة غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا، أن العمل الفني في مثل هذه المواعيد الكبرى يفرض التعايش مع الضغط، مؤكدا اعتماده على تحويل هذا العامل إلى حافز إيجابي للاعبين.وأضاف أن عناصر فريقه تدرك حجم المسؤولية، خاصة في ظل النتائج المتذبذبة التي سجلها الأهلي في البطولة المحلية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التحضيرات الفنية والبدنية استكملت وأن الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمباراة التي ينتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة الترجي.كما لفت إلى أن فريقه سيخوض لقاء الإياب في القاهرة دون حضور جماهيره بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.من جانبه، أكد قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي أنه معتاد على الأجواء الجماهيرية المكثفة في ملعب رادس، بحكم خوضه عددا من المباريات السابقة أمام الترجي في المسابقة القارية، مشيرا إلى أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية على مستوى الرصيد البشري، غير أن ثقل النادي وخبرته القارية يظلان عاملين حاسمين.وأوضح الشناوي أن غياب الجمهور في مباراة الإياب لن يمثل عائقا أمام طموحات الفريق، مذكرا بأن الأهلي سبق له تحقيق انتصارات وألقاب في ظروف مماثلة، سواء دون دعم جماهيري أو خارج قواعده.وأشار قائد الأهلي إلى أن المباراة ستكون ذات طابع خاص بالنسبة لزميله التونسي محمد علي بن رمضان، الذي سيواجه فريقه السابق، مؤكدا أن اللاعبين حرصوا على دعمه معنويا قبل هذه المواجهة.