ادارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تطيح بأشخاص يروجون تذاكر مقابلة الترجي في السوق السوداء

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعدة أشخاص وذلك للاشتباه في تورطهم في بيع تذاكر مقابلة الترجي الرياضي والأهلي المصري في السوق السوداء.وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وباذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم في حق عدد من الأشخاص من أجل شبهات تتعلق " بالمضاربة والاحتكار " وذلك عبر ترويج تذاكر مقابلة الترجي الرياضي والأهلي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مشطة مستغلين الاقبال الكبير على اقتناء التذاكر.