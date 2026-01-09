بعد استقالة الأمين العام للاتحاد وقبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية للإعلام: أيّ مآل للإضراب العام؟

تنتهي يوم السبت 10 جانفي 2026، على أقصى تقدير، الآجال القانونية لإرسال برقية التنبيه بالإضراب العام في جميع القطاعات، المقرّر ليوم 21 جانفي 2026، والذي كانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت تنفيذه خلال اجتماعها يومي 5 و6 ديسمبر الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد المنعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024.



ويأتي قرار الإضراب، وفق ما أعلنه الاتحاد، على خلفية ما اعتبره غلقا لباب الحوار ورفضا للتفاوض وتفرّدا بالقرار، إلى جانب إقصاء المنظمة النقابية من كل ما يتعلّق بشؤون العمال، وإدراج زيادة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026 لسنوات 2026 و2027 و2028 تشمل القطاعين العام والخاص والمتقاعدين دون استدعاء الاتحاد للمفاوضات الاجتماعية.



تأخر برقية التنبيه يثير الاستغراب



الإطار القانوني للإضراب



موقف جامعة التعليم الأساسي



استقالة الطبوبي وتعقيدات النظام الداخلي



أزمة مركبة وآفاق مفتوحة على التصعيد



ورغم تأكيد أحد أعضاء، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ/وات/، أنرغم اقترابها من الانتهاء، فقد عبّر نقابيون آخرون عنإلى حد الآن، وعدم توجيهها قبلمن الموعد المحدد كما جرت العادة داخل الاتحاد.وانتقد نقابيون عدمعلى برقية الإضراب إلى حد الآن، بعد تقديم استقالته في، وعدم استجابته لاستدعاء الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي للتحري في أسباب استقالته، معتبرين أن ذلك قد يشكلويضمنالحق في الإضراب، في حين يشترطأن يسبق الإضرابمن تاريخه إلى الجهات الحكومية المعنية، عبر رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، على أن يتضمن التنبيهغير أن المعطيات التي تحرت بشأنها /وات/ تفيد بأن، ما يجعل المدة المتبقية، رغم قصرها، محلفي الأوساط النقابية والمهتمين بالشأن العام، بين من يرجّح وصول البرقية في، ومن لا يستبعد، وهو ما سيؤدي إلىويقولالكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، في تصريح لـ/وات/، إن، الذي يصادفوهو يوم راحة رسمي، مؤكدا أنهفي صورة عدم إصدار هذه البرقية طبقًا لما ينص عليه قانون الشغل.وبسؤاله عن موقف الجامعة في صورة بطلان الإضراب، خاصة بعد قرارهاالمبرمج ليومالجاري تماهيا مع موعد الإضراب العام، قال العزابي:، مضيفا أنه من المرتقب دعوةللانعقاد والنظر في التحركات القادمة من أجل تحقيق مطالب أساتذة التعليم الأساسي.وكانقد قدّم استقالته يوم، على خلفية تباين وجهات النظر داخلبين أعضاء يتمسكون بعقد، وآخرين يطالبون بتأجيله إلىوحسب، لا تُعدّ الاستقالة نافذة قانونيا إلا بعد استدعاء المعني بالأمر من قبل الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي في أجل لا يتجاوز، مع إمكانية التمديد لـ. وبعد التحري في أسباب الاستقالة، تُحال على قسم النظام الداخلي مرفقة بتقرير في الغرض، ويتم إعلام المعني كتابيا بالقرار المتخذ، في أجل أقصاه، مع إمكانية التراجع عن الاستقالة قبل انقضاء الآجال القانونية.ويقول أحد أعضاء المكتب التنفيذي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ/وات/، إنه تمتللتحري في أسباب استقالته خلال المهلة الأولى، إلا أنه لم يحضر، مشيرا إلى أن نهاية المهلة الثانية، لتصبح الاستقالة نافذة.ويرجّح المصدر ذاته أن يتمسك الطبوبي باستقالته دون المثول أمام قسم النظام الداخلي، وهو ما من شأنهالتي يشهدها الاتحاد، بما سيلقي بظلاله علىوعلىولم تصدر إلى حد الآن أسباب رسمية دقيقة تفسّر استقالة الطبوبي، غير أن متابعين لا يستبعدون أن تكونداخل المنظمة النقابية، وتحديدا مسألة، قد جعلت استمراره في موقعه أمرا شبه مستحيل.ومن المفترض، وفق النظام الداخلي،، ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، في أجل لا يتجاوزلسدّالحاصلة حاليا، والمتمثلة في، و، وفيكما تشير بعض الكواليس داخل الاتحاد إلى وجود توجه لدعوة الهيئة الإدارية الوطنية للبت نهائيا في، في ظل استمرار الانقسام داخل المكتب التنفيذي، بينيطالبون بتأجيل المؤتمر إلى مطلع، ويتمسكون بتنظيمه أيامالمقبل، وسط جدل متصاعد حول طبيعة المؤتمر وما إذا كان، تفاديا لمزيد تعميق الأزمة داخل المنظمة النقابية.