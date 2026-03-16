الحكم غيابياً بالسجن على المنصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابياً، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية تهم تعلقت بالتحريض على الدولة.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار سابق صادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضى غيابياً بسجنهما لمدة 22 سنة مع النفاذ العاجل، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
