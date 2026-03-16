رئاسة الحكومة: ثلاثة أيام عطلة بمناسبة عيد الفطر واستئناف العمل بالتوقيت الشتوي يوم 23 مارس
أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك تمتد على ثلاثة أيام، وذلك أيام 20 و21 و22 مارس 2026.
وأوضحت، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من يوم الاثنين 23 مارس 2026.
وبيّنت أن التوقيت الإداري سيكون من الاثنين إلى الخميس من الساعة 08:30 صباحاً إلى 12:30، ومن الساعة 13:30 إلى 17:30.
أما يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة 08:00 إلى 13:00، ومن الساعة 14:30 إلى 17:30.
