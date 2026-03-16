بطولة ميامي للتنس - معز الشرقي يتسهل جدول التصفيات بملاقاة البيروفي ايغناسيو بوز

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 141 عالميا مساء اليوم الاثنين مشاركته في بطولة ميامي الأمريكية بملاقاة البيروفي ايغناسيو بوز المصنف 63 عالميا لحساب الدور الأول من التصفيات التمهيدية.

وتعتبر بطولة ميامي من بين بطولات الألف نقطة، وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة حوالي 415ر9 مليون دينار.