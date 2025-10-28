حياة الدوس تحذّر من المغالطات... وتدعو إلى توضيح رسمي بشأن تصدير زيت الزيتون إلى الصين

أكدت حياة الدوس، عضو مجمع الصناعات الغذائية /كوناكت/ ومصدّرة في قطاع زيت الزيتون، خلال حضورها في فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، أن تونس تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز صادرات زيت الزيتون وتحقيق مداخيل قياسية، لكنها شدّدت في المقابل على ضرورة تدارك النقائص والمؤشرات المقلقة التي قد تُضعف من تنافسية البلاد في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الصينية الصاعدة.



"إذا لم نخزّن زيتنا ونتعامل بعقلانية، سنظل تحت رحمة المشترين الأجانب الذين يحددون الأسعار لصالحهم."

"نحتاج إلى استراتيجية لا إلى وعود. الصين سوق مهمة، لكن الدخول إليها يتطلب تخطيطًا لا تهويلاً إعلاميًا."

بيّنت الدوس أن زيت الزيتون يُعدّ من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد التونسي، ليس فقط من حيث تصديره ومداخيله من العملة الصعبة، بل أيضًا باعتباره منتوجًا يرتبط بهوية التونسي ونمط عيشه. وأفادت بأن تونس تمتلك قدرة تخزين تصل إلى، إضافة إلى، ما يمكّنها من التحكم في العرض والأسعار متى توفرت الإرادة والسيولة.شددت الدوس على ضرورة "التريث وعدم بيع الزيت بكميات كبيرة دفعة واحدة"، مؤكدة أن من أهم أسباب خسارة تونس لقيمتها التصديرية هو التسرّع في التفريط في الزيت للمشترين الأجانب بأسعار متدنية، قائلة:وجهت الدوس رسالة واضحة إلى السلطات الرسمية مطالبة بـ* ما حجم الكميات التي سيتم تصديرها فعليًا؟* هل تمت عقود مؤكدة أم مجرّد محادثات أولية؟* ما هي آجال البدء الفعلي في التصدير؟* هل هناك التزام صيني طويل المدى أم مجرد تجربة تجريبية بكميات محدودة؟وحذّرت من بث معلومات غير دقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي توحي بأن السوق الصينية ستستوعب كل فائض الإنتاج التونسي، معتبرة أن ذلك "يخلق أوهامًا لدى الفلاحين والمصدّرين ويشوش على السوق الوطنية".أكدت الدوس أن الكميات الموجودة في السوق كافية لضمان استقرار الأسعار داخليًا، وأن الحديث عن ارتفاعات قياسية غير دقيق، مشيرة إلى أن:* سعر اللتر وُضع في الموسم الماضي عند* السوق الداخلية لا تستهلك سوىسنويًا، مقابل طاقة إنتاج وطنية تفوقوقالت إن الضغط الإعلامي أو تضخيم المعطيات حول التصدير قد يُستغل لرفع الأسعار على المواطن دون مبرّر حقيقي.اعتبرت الدوس أن التمويل البنكي هو أبرز العوائق أمام تمكّن المصدّرين والفلاحين من تخزين زيت الزيتون وانتظار الأسعار المناسبة في الأسواق الدولية، داعية الدولة إلى:* توفير خطوط تمويل موسمية* تمكين الديوان من التدخل لاقتناء الزيت من الإنتاج المحلي* دعم الفلاح الصغير حتى لا يُجبر على البيع بأسعار منخفضةاختتمت حياة الدوس مداخلتها بتأكيد أن، داعية السلطات إلى: