صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع حاد في العائدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 19:27
      
سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024 - 2025 ارتفاعا على مستوى الكميات، مقابل تراجع ملحوظ في قيمة العائدات بحوالي 29,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

تطور الكميات المصدرة


* بلغت الكميات المصدّرة حوالي 252,7 ألف طن.

* شكّل الزيت السائب منها نحو 85,3 بالمائة.

تراجع قيمة العائدات

* وفّرت هذه الصادرات ما يقارب 3,3 مليار دينار.
* جاءت 79 بالمائة من هذه العائدات من تصدير الزيت السائب.
* معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير تراجع بنسبة 50,1 بالمائة خلال أوت 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

زيت الزيتون البيولوجي

* بلغ حجم صادراته خلال الموسم الحالي حوالي 48,9 ألف طن.
* بقيمة قاربت 664,8 مليون دينار.


الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
Babnet

