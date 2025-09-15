صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع حاد في العائدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024 - 2025 ارتفاعا على مستوى الكميات، مقابل تراجع ملحوظ في قيمة العائدات بحوالي 29,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.



تطور الكميات المصدرة

