صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع حاد في العائدات
سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024 - 2025 ارتفاعا على مستوى الكميات، مقابل تراجع ملحوظ في قيمة العائدات بحوالي 29,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
تطور الكميات المصدرة
* بلغت الكميات المصدّرة حوالي 252,7 ألف طن.
* شكّل الزيت السائب منها نحو 85,3 بالمائة.
تراجع قيمة العائدات* وفّرت هذه الصادرات ما يقارب 3,3 مليار دينار.
* جاءت 79 بالمائة من هذه العائدات من تصدير الزيت السائب.
* معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير تراجع بنسبة 50,1 بالمائة خلال أوت 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
زيت الزيتون البيولوجي* بلغ حجم صادراته خلال الموسم الحالي حوالي 48,9 ألف طن.
* بقيمة قاربت 664,8 مليون دينار.
