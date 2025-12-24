هيئة السوق المالية: مجموعة تواصل القابضة تتكبّد خسائر مجمّعة بقيمة 3،3 مليون دينار خلال سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2f5d5985e9.98113500_gihknjomflepq.jpg width=100 align=left border=0>

تكبّدت مجموعة تواصل القابضة خسائر مجمّعة قدرها 3،3 مليون دينار، خلال سنة 2024، وفق ما كشفت عنه،الإربعاء، هيئة السوق المالية.



وأفادت هيئة السوق المالية، في بلاغ صادر عنها، أنه وعملا بتعليماتها المنشورة في بلاغ أصدرته يوم 16 ديسمبر 2025، قامت مجموعة تواصل القابضة بإعداد قائمات مالية مجمّعة أوّليّة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع الأخذ بعين الإعتبار المخصصات محل التحفظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقائمات المالية المجمّعة المختومة في 31 ديسمبر 2024.









وتعكس هذه القائمات الوضعية المالية والأداء اللذين كان من الممكن تسجيلهما لو تم أخذ تلك التحفظات بعين الإعتبار أو تصحيحها في تاريخ حدوثها الفعلي.



وأظهرت القائمات المالية المجمّعة الأوّليّة، نتيجة مجمّعة أوّليّة للمجموعة بعجز قدره 3،3 مليون دينار، عوضا عن نتيجة مجمعة حصة المجموعة أيجابية بقيمة 1،15 مليون دينار.



وبطلب من هيئة السوق المالية، تم تعليق تداول سهم مجموعة تواصل القابضة إبتداء من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، إلى حين قيام الشركة المذكورة بنشر بلاغ يتضمن على وجه الخصوص إعداد القائمات المالية الأوّليّة.



وسيستأنف تداول سهم مجموعة تواصل القابضة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وفق المصدر ذاته. وتعكس هذه القائمات الوضعية المالية والأداء اللذين كان من الممكن تسجيلهما لو تم أخذ تلك التحفظات بعين الإعتبار أو تصحيحها في تاريخ حدوثها الفعلي.وأظهرت القائمات المالية المجمّعة الأوّليّة، نتيجة مجمّعة أوّليّة للمجموعة بعجز قدره 3،3 مليون دينار، عوضا عن نتيجة مجمعة حصة المجموعة أيجابية بقيمة 1،15 مليون دينار.وبطلب من هيئة السوق المالية، تم تعليق تداول سهم مجموعة تواصل القابضة إبتداء من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، إلى حين قيام الشركة المذكورة بنشر بلاغ يتضمن على وجه الخصوص إعداد القائمات المالية الأوّليّة.وسيستأنف تداول سهم مجموعة تواصل القابضة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وفق المصدر ذاته.