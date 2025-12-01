Babnet   Latest update 23:06 Tunis

ظهور النمس فوق أسطح منازل بباردو… والسلطات تتحرك لنقلهما إلى حديقة الحيوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0ece9b5ad0.22951190_filjhnoegkqpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 22:43
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حيوانَي نمس يتجولان فوق أسطح عدد من المنازل في منطقة باردو بالعاصمة، ما أثار استغراب المتساكنين وتساؤلات حول سبب وجودهما في محيط شبه حضري.



فادي بن يونس، عضو المجلس البلدي، أفاد في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، بأن الحيوانين رُصدا في أكثر من نقطة، مرجحًا أنهما كانا يبحثان عن الأفاعي والحشرات التي تُعد جزءًا أساسيًا من غذائهما.


وأشار إلى احتمال أن يكون شخص ما اصطادهما وجلبهما إلى باردو، خاصة وأن النمس حيوان ليلي ونادر الظهور في المدن، إلى جانب كونه مهددًا بالانقراض في تونس.

وأكد أن السلطات المختصة بصدد متابعة الوضع، وتعمل على الإمساك بهما ونقلهما إلى حديقة الحيوانات حفاظًا على سلامتهما وحماية للأهالي.

جمعية الحياة البرية: النمس غير مؤذٍ للإنسان

كانت الجمعية التونسية للحياة البرية قد أوضحت سابقًا، عقب ظهور مماثل لحيوان النمس في باردو قبل نحو سنتين، أن هذا الحيوان غير خطير بتاتًا على الإنسان، ولا يميل إلى مهاجمة البشر.

وبيّنت الجمعية أن النمس:

* حيوان لاحم صغير الحجم، يتراوح طوله بين 48 و60 سم
* يتغذى أساسًا على القوارض والزواحف مثل السحالي والثعابين
* يأكل كذلك الحشرات والفواكه
* ينتشر بشكل واسع في شمال ووسط تونس، ويمكنه التأقلم مع مختلف النظم البيئية بما في ذلك المناطق شبه الحضرية

ظهور إيجابي رغم المخاوف

اعتبرت الجمعية أن وجود النمس في محيط العاصمة يمكن أن يُصنّف إيجابيًا، نظرًا للدور البيئي المهم الذي يلعبه في مكافحة انتشار القوارض والزواحف، خصوصًا في ظل التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي في تونس.


