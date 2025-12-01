ظهور النمس فوق أسطح منازل بباردو… والسلطات تتحرك لنقلهما إلى حديقة الحيوان

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حيوانَي نمس يتجولان فوق أسطح عدد من المنازل في منطقة باردو بالعاصمة، ما أثار استغراب المتساكنين وتساؤلات حول سبب وجودهما في محيط شبه حضري.







جمعية الحياة البرية: النمس غير مؤذٍ للإنسان



ظهور إيجابي رغم المخاوف



، عضو المجلس البلدي، أفاد في تصريح لإذاعة، بأن الحيوانين رُصدا في أكثر من نقطة، مرجحًا أنهما كاناالتي تُعد جزءًا أساسيًا من غذائهما.وأشار إلى احتمال أن يكون شخص ما، خاصة وأن النمسونادر الظهور في المدن، إلى جانب كونهوأكد أنبصدد متابعة الوضع، وتعمل علىحفاظًا على سلامتهما وحماية للأهالي.كانتقد أوضحت سابقًا، عقب ظهور مماثل لحيوان النمس في باردو قبل نحو سنتين، أن هذا الحيوان، ولا يميل إلى مهاجمة البشر.وبيّنت الجمعية أن النمس:، يتراوح طوله بين 48 و60 سم* يتغذى أساسًا علىمثل السحالي والثعابين* يأكل كذلك* ينتشر بشكل واسع في، ويمكنه التأقلم مع مختلف النظم البيئية بما في ذلكاعتبرت الجمعية أن وجود النمس في محيط العاصمة يمكن أن يُصنّف، نظرًا للدور البيئي المهم الذي يلعبه في، خصوصًا في ظل التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي في تونس.