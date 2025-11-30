رضا الشكندالي: الفصل 55 "حُلم صعب المنال" وشروطه تعقّد انتفاع العائلات رغم تمريره في البرلمان

اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أنّ المصادقة على الفصل 55 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والخاص بمنح امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة، يمثّل في ظاهره مكسبا اجتماعيا مهمّا، لكنه “حُلم يصعب تحقيقه” نظرا إلى الشروط المعقّدة وآليات التنفيذ التي تجعل نسبة المنتفعين ضئيلة جدّا.



ويأتي تحليل الشكندالي بعد ساعات من الجدل الذي أثاره الفصل المذكور داخل البرلمان، خاصة إثر رفض وزارة المالية إدراج هذا المقترح وتمسّك الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي بأن “التشريع العام لا يمنح المواطن حقّ التوريد” مؤكدة أنّ “الفصل مكلف للخزينة ويحتاج إلى نص ترتيبي”.



شروط الانتفاع كما وردت في الفصل 55



الوزيرة: مقترح يهدد احتياطي العملة الصعبة



الشكندالي: شروط معقّدة وواقع اقتصادي لا يسمح



“القانون يحوّل الحلم إلى سراب، إذ حتى العائلات المؤهلة قد تفقد حقها إن تجاوز عدد الطلبات 10 من السيارات الموردة، مما يجعل التأثير المالي لهذا الفصل محدودا جدا”.

وأوضح الشكندالي أنّ الفصل المصادق عليه يحدد شروطا دقيقة، من أهمّها:* أن لا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء، وأن تكون سعة الأسطوانة في حدود، مع منع التفويت فيها قبل خمس سنوات.* الانتفاع مرة واحدة في الحياة لفائدة عائلة لا تمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات، ولم تتحصل سابقا على سيارة شعبية، وبشرط أن لا يتجاوز الدخل الخام:، أو* الاعتماد على إحدى الآليات التالية في اقتناء السيارة:* دخول الإجراءات حيز التنفيذ في، مع إلزام الإدارة بالردّ خلال ثلاثة أشهر، وينحصر الانتفاع بالامتياز في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الموافقة.* عدم إمكانية إتمام العملية في حال تجاوز عدد السيارات المنتفعة بهذا الامتياز، وهو ما اعتبره الشكندالي “خطأ مطبعيا” في الصياغة لأنه ورد بصيغة “لا تقل” بدل “لا تزيد”.وفي تعقيبها أمام البرلمان، شدّدت وزيرة المالية على أنّ:وليس من صلاحيات المواطن مباشرة.* المقترح “يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بآلية التوريد، وكيفية الانتفاع بالامتياز الجبائي، وإخراج العملة الصعبة وشحن السيارات”، معتبرة أنّ الدولة ليست في وضع يسمح بتنظيم هذه العملية على نطاق واسع.* البلاد “بحاجة ماسّة إلى المحافظة على العملة الصعبة وتوجيه الدعم إلى الحبوب والطاقة”، مضيفة أنّ جلب سيارات قديمة “سيخلق أعطالا إضافية ويستوجب توريد قطع غيار بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكّل خطرا”.* النص “غير قابل للتطبيق دون صدور أمر ترتيبي”.ورغم هذا الرفض الحكومي،، مانحا الامتياز الجبائي للعائلات المقيمة.واعتبر الشكندالي في تدوينته أنّ الشروط المطروحة “عالية السقف وتستبعد عددا كبيرا من العائلات محدودة الدخل التي لا يمكنها أساسا توريد سيارة”، مضيفا أنّ:وأضاف أنّ الامتياز الجبائي المتاح، والمتمثل فيمع إعفاء تام للسيارات الكهربائية والهجينة، لن يشكل ضغطا على المالية العمومية أو الميزان التجاري، لأن عدد المنتفعين الحقيقيين سيكون “ضئيلا للغاية”.بين موقف وزارة المالية الرافض “حفاظا على العملة الصعبة” وتحليل الخبير رضا الشكندالي الذي رأى أنّ “آلية التنفيذ تكاد تجعل الانتفاع شبه مستحيل”، يبقى الفصل 55 واحدا من أكثر فصول قانون المالية 2026 إثارة للنقاش، في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي ستحدد مدى قابليته للتطبيق فعليا على أرض الواقع.