Babnet   Latest update 21:16 Tunis

رضا الشكندالي: الفصل 55 "حُلم صعب المنال" وشروطه تعقّد انتفاع العائلات رغم تمريره في البرلمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ca147c7ff88.06397153_opmelqkigfnjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 20:50 قراءة: 2 د, 52 ث
      
اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أنّ المصادقة على الفصل 55 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والخاص بمنح امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة، يمثّل في ظاهره مكسبا اجتماعيا مهمّا، لكنه “حُلم يصعب تحقيقه” نظرا إلى الشروط المعقّدة وآليات التنفيذ التي تجعل نسبة المنتفعين ضئيلة جدّا.

ويأتي تحليل الشكندالي بعد ساعات من الجدل الذي أثاره الفصل المذكور داخل البرلمان، خاصة إثر رفض وزارة المالية إدراج هذا المقترح وتمسّك الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي بأن “التشريع العام لا يمنح المواطن حقّ التوريد” مؤكدة أنّ “الفصل مكلف للخزينة ويحتاج إلى نص ترتيبي”.



شروط الانتفاع كما وردت في الفصل 55

وأوضح الشكندالي أنّ الفصل المصادق عليه يحدد شروطا دقيقة، من أهمّها:

* أن لا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء 8 سنوات، وأن تكون سعة الأسطوانة في حدود
1700 صم³ (ديزل) و1400 صم³ (بنزين)، مع منع التفويت فيها قبل خمس سنوات.
* الانتفاع مرة واحدة في الحياة لفائدة عائلة لا تمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات، ولم تتحصل سابقا على سيارة شعبية، وبشرط أن لا يتجاوز الدخل الخام:
10 مرات الأجر الأدنى المضمون للأب أو للأم، أو 14 مرة للزوجين.
* الاعتماد على إحدى الآليات التالية في اقتناء السيارة: هبة من التونسيين بالخارج، المنحة السياحية، أو ترخيص في شراء العملة الصعبة من البنك المركزي.
* دخول الإجراءات حيز التنفيذ في جويلية 2026، مع إلزام الإدارة بالردّ خلال ثلاثة أشهر، وينحصر الانتفاع بالامتياز في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الموافقة.
* عدم إمكانية إتمام العملية في حال تجاوز عدد السيارات المنتفعة بهذا الامتياز 10 من إجمالي السيارات المورّدة سنويا، وهو ما اعتبره الشكندالي “خطأ مطبعيا” في الصياغة لأنه ورد بصيغة “لا تقل” بدل “لا تزيد”.
أخبار ذات صلة:
وزيرة المالية تؤكد ان الفصل المتعلق بتوريد سيارة مستعملة "مكلف وغير قابل للتطبيق دون نص ترتيبي"...

الوزيرة: مقترح يهدد احتياطي العملة الصعبة

وفي تعقيبها أمام البرلمان، شدّدت وزيرة المالية على أنّ:

* حقّ التوريد يخضع لقوانين خاصة وليس من صلاحيات المواطن مباشرة.
* المقترح “يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بآلية التوريد، وكيفية الانتفاع بالامتياز الجبائي، وإخراج العملة الصعبة وشحن السيارات”، معتبرة أنّ الدولة ليست في وضع يسمح بتنظيم هذه العملية على نطاق واسع.
* البلاد “بحاجة ماسّة إلى المحافظة على العملة الصعبة وتوجيه الدعم إلى الحبوب والطاقة”، مضيفة أنّ جلب سيارات قديمة “سيخلق أعطالا إضافية ويستوجب توريد قطع غيار بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكّل خطرا”.
* النص “غير قابل للتطبيق دون صدور أمر ترتيبي”.

ورغم هذا الرفض الحكومي، صوّت البرلمان لصالح الفصل 55، مانحا الامتياز الجبائي للعائلات المقيمة.

الشكندالي: شروط معقّدة وواقع اقتصادي لا يسمح

واعتبر الشكندالي في تدوينته أنّ الشروط المطروحة “عالية السقف وتستبعد عددا كبيرا من العائلات محدودة الدخل التي لا يمكنها أساسا توريد سيارة”، مضيفا أنّ:
“القانون يحوّل الحلم إلى سراب، إذ حتى العائلات المؤهلة قد تفقد حقها إن تجاوز عدد الطلبات 10 من السيارات الموردة، مما يجعل التأثير المالي لهذا الفصل محدودا جدا”.

وأضاف أنّ الامتياز الجبائي المتاح، والمتمثل في 10 أداء على الاستهلاك و7 أداء على القيمة المضافة مع إعفاء تام للسيارات الكهربائية والهجينة، لن يشكل ضغطا على المالية العمومية أو الميزان التجاري، لأن عدد المنتفعين الحقيقيين سيكون “ضئيلا للغاية”.

بين موقف وزارة المالية الرافض “حفاظا على العملة الصعبة” وتحليل الخبير رضا الشكندالي الذي رأى أنّ “آلية التنفيذ تكاد تجعل الانتفاع شبه مستحيل”، يبقى الفصل 55 واحدا من أكثر فصول قانون المالية 2026 إثارة للنقاش، في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي ستحدد مدى قابليته للتطبيق فعليا على أرض الواقع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319498


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-9
18°-10
19°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*