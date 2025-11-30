Babnet   Latest update 21:16 Tunis

رابطة الأبطال الافريقية: الملعب المالي يفوز على سيمبا التنزاني 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 21:16 قراءة: 1 د, 7 ث
      
فاز الملعب المالي اليوم الأحد على ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.
وتقدم الملعب المالي بهدفين أحرزهما تاديوس نكينغ في الدقيقة 16 و ايسمايلا سيمبارا في الدقيقة 23 قبل أن يذلل سيمبا التنزاني الفارق عن طريق نيو مايما في الدقيقة 54.
وكان الملعب المالي قد أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها تاديوس نكينغ، فيما أنها سيمبا التنزاني اللقاء بـ 10 لاعبا بعد طرد اللاعب ألاساني كانتي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع الملعب المالي رصيده الى 4 نقاط مشاركا بيترو أتليتيكو الأنغولي الصدارة، وبفارق نقطتين عن الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيمبا التنزاني بـ 0 من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان الترجي الرياضي تعادل امس السبت مع مضيفه بيترو اتليتيكو 1-1
ترتيب المجموعة الرابعة
                              ن            ل
بيترو اتليتيكو                   4            2
الملعب المالي                  4             2 
الترجي الرياضي              2             2 
سيمبا التنزاني                 0             2


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319496


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-9
18°-10
19°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*