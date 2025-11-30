رابطة الأبطال الافريقية: الملعب المالي يفوز على سيمبا التنزاني 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الملعب المالي اليوم الأحد على ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.

وتقدم الملعب المالي بهدفين أحرزهما تاديوس نكينغ في الدقيقة 16 و ايسمايلا سيمبارا في الدقيقة 23 قبل أن يذلل سيمبا التنزاني الفارق عن طريق نيو مايما في الدقيقة 54.

وكان الملعب المالي قد أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها تاديوس نكينغ، فيما أنها سيمبا التنزاني اللقاء بـ 10 لاعبا بعد طرد اللاعب ألاساني كانتي في الدقيقة 82.





وبهذه النتيجة رفع الملعب المالي رصيده الى 4 نقاط مشاركا بيترو أتليتيكو الأنغولي الصدارة، وبفارق نقطتين عن الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيمبا التنزاني بـ 0 من النقاط في المركز الرابع والأخير.



وكان الترجي الرياضي تعادل امس السبت مع مضيفه بيترو اتليتيكو 1-1

ترتيب المجموعة الرابعة

ن ل

بيترو اتليتيكو 4 2

الملعب المالي 4 2

الترجي الرياضي 2 2

سيمبا التنزاني 0 2 وبهذه النتيجة رفع الملعب المالي رصيده الى 4 نقاط مشاركا بيترو أتليتيكو الأنغولي الصدارة، وبفارق نقطتين عن الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيمبا التنزاني بـ 0 من النقاط في المركز الرابع والأخير.وكان الترجي الرياضي تعادل امس السبت مع مضيفه بيترو اتليتيكو 1-1ترتيب المجموعة الرابعةن لبيترو اتليتيكو 4 2الملعب المالي 4 2الترجي الرياضي 2 2سيمبا التنزاني 0 2