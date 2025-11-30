بطولة كأس العرب (قطر 2025) - برنامج دور المجموعات
في ما يلي برنامج دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 التي تحتضنها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025:
الاثنين 1 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولىس14: تونس – سوريا
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س17:30: قطر – فلسطين
(ملعب البيت – الخور)
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
المجموعة الثانيةس13: المغرب – جزر القمر
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س18: السعودية – عمان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)
المجموعة الثالثةس15:30: مصر – الكويت
(ملعب لوسيل – لوسيل)
الأربعاء 3 ديسمبر 2025
المجموعة الرابعةس13: الجزائر – السودان
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س15:30: العراق – البحرين
(ملعب 974 – الدوحة)
المجموعة الثالثةس18: الأردن – الإمارات
(ملعب البيت – الخور)
الخميس 4 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولىس15:30: فلسطين – تونس
(ملعب لوسيل – لوسيل)
س18: سوريا – قطر
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
الجمعة 5 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانيةس15:30: المغرب – عمان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)
س19:30: السعودية – جزر القمر
(ملعب البيت – الخور)
السبت 6 ديسمبر 2025
المجموعة الثالثةس12: الأردن – الكويت
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س19:30: الإمارات – مصر
(ملعب لوسيل – لوسيل)
المجموعة الرابعةس14:30: الجزائر – البحرين
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س17: العراق – السودان
(ملعب 974 – الدوحة)
الأحد 7 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولىس18: قطر – تونس
(ملعب البيت – الخور)
س18: سوريا – فلسطين
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)
الاثنين 8 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانيةس18: المغرب – السعودية
(ملعب لوسيل – لوسيل)
س18: عمان – جزر القمر
(ملعب 974 – الدوحة)
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
المجموعة الثالثةس15:30: مصر – الأردن
(ملعب البيت – الخور)
س15:30: الإمارات – الكويت
(ملعب 974 – الدوحة)
المجموعة الرابعةس18: الجزائر – العراق
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س18: البحرين – السودان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319478