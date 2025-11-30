بطولة كأس العرب (قطر 2025) - برنامج دور المجموعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 التي تحتضنها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025:









الاثنين 1 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى



س14: تونس – سوريا

(ملعب أحمد بن علي – الريان)

س17:30: قطر – فلسطين

(ملعب البيت – الخور)



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

المجموعة الثانية

س13: المغرب – جزر القمر

(ملعب خليفة الدولي – الريان)

س18: السعودية – عمان

(ملعب المدينة التعليمية – الريان)



المجموعة الثالثة

س15:30: مصر – الكويت

(ملعب لوسيل – لوسيل)



الأربعاء 3 ديسمبر 2025

المجموعة الرابعة

س13: الجزائر – السودان

(ملعب أحمد بن علي – الريان)

س15:30: العراق – البحرين

(ملعب 974 – الدوحة)



المجموعة الثالثة

س18: الأردن – الإمارات

(ملعب البيت – الخور)



الخميس 4 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

س15:30: فلسطين – تونس

(ملعب لوسيل – لوسيل)

س18: سوريا – قطر

(ملعب خليفة الدولي – الريان)



الجمعة 5 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

س15:30: المغرب – عمان

(ملعب المدينة التعليمية – الريان)

س19:30: السعودية – جزر القمر

(ملعب البيت – الخور)



السبت 6 ديسمبر 2025

المجموعة الثالثة

س12: الأردن – الكويت

(ملعب أحمد بن علي – الريان)

س19:30: الإمارات – مصر

(ملعب لوسيل – لوسيل)



المجموعة الرابعة

س14:30: الجزائر – البحرين

(ملعب خليفة الدولي – الريان)

س17: العراق – السودان

(ملعب 974 – الدوحة)



الأحد 7 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

س18: قطر – تونس

(ملعب البيت – الخور)

س18: سوريا – فلسطين

(ملعب المدينة التعليمية – الريان)



الاثنين 8 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

س18: المغرب – السعودية

(ملعب لوسيل – لوسيل)

س18: عمان – جزر القمر

(ملعب 974 – الدوحة)



الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

المجموعة الثالثة

س15:30: مصر – الأردن

(ملعب البيت – الخور)

س15:30: الإمارات – الكويت

(ملعب 974 – الدوحة)



المجموعة الرابعة

س18: الجزائر – العراق

(ملعب خليفة الدولي – الريان)

س18: البحرين – السودان

(ملعب المدينة التعليمية – الريان)

