بطولة كأس العرب (قطر 2025) - برنامج دور المجموعات

في ما يلي برنامج دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 التي تحتضنها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025:



الاثنين 1 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

س14: تونس – سوريا
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س17:30: قطر – فلسطين
(ملعب البيت – الخور)

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

المجموعة الثانية

س13: المغرب – جزر القمر
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س18: السعودية – عمان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)

المجموعة الثالثة

س15:30: مصر – الكويت
(ملعب لوسيل – لوسيل)

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

المجموعة الرابعة

س13: الجزائر – السودان
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س15:30: العراق – البحرين
(ملعب 974 – الدوحة)

المجموعة الثالثة

س18: الأردن – الإمارات
(ملعب البيت – الخور)

الخميس 4 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

س15:30: فلسطين – تونس
(ملعب لوسيل – لوسيل)
س18: سوريا – قطر
(ملعب خليفة الدولي – الريان)

الجمعة 5 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

س15:30: المغرب – عمان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)
س19:30: السعودية – جزر القمر
(ملعب البيت – الخور)

السبت 6 ديسمبر 2025

المجموعة الثالثة

س12: الأردن – الكويت
(ملعب أحمد بن علي – الريان)
س19:30: الإمارات – مصر
(ملعب لوسيل – لوسيل)

المجموعة الرابعة

س14:30: الجزائر – البحرين
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س17: العراق – السودان
(ملعب 974 – الدوحة)

الأحد 7 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

س18: قطر – تونس
(ملعب البيت – الخور)
س18: سوريا – فلسطين
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)

الاثنين 8 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

س18: المغرب – السعودية
(ملعب لوسيل – لوسيل)
س18: عمان – جزر القمر
(ملعب 974 – الدوحة)

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

المجموعة الثالثة

س15:30: مصر – الأردن
(ملعب البيت – الخور)
س15:30: الإمارات – الكويت
(ملعب 974 – الدوحة)

المجموعة الرابعة

س18: الجزائر – العراق
(ملعب خليفة الدولي – الريان)
س18: البحرين – السودان
(ملعب المدينة التعليمية – الريان)


