التونسيان محمد الزاهي وعادل النفاتي يفوزان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2025

فاز التونسيان محمد الزاهي وعادل النفاتي بجائزة "ابن بطوطة لأدب الرحلة" للعام 2025/2026 التي ينظمها المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق.



وفاز الدكتور محمد الزاهي بالجائزة الأولى في فرع "الرحلة المحققة" عن تحقيقه "رحلة الراهب أرسانيوس شكري الحلبي إلى الممالك الأوروبية (مالطة، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا) 1748-1757". فيما توج الدكتور عادل النفاتي بالجائزة الأولى في فرع الدراسات، عن دراسته "مرايا متناظرة: من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط (1492-1914)".









وتم الكشف عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة في مختلف أقسامها، وهم 12 كاتبا وكاتبة من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين والإمارات والبحرين والهند والتشاد. علما أن عدد المخطوطات المشاركة في هذه الدورة بلغ 64 مخطوطة، توزعت على فروع الرحلة المعاصرة، والمخطوطات المحققة، واليوميات، والرحلة المترجمة.



ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في شهر ماي المقبل في المغرب وأبو ظبي، وتعقد بالمناسبة ندوة حول أدب الرحلة والأعمال الفائزة، كما ستتولى الجهة المنظمة إصدار الأعمال الفائزة ضمن سلاسل خاصة بكل فرع من فروع الجائزة.



وفي ما يلي قائمة الفائزين بالجائزة في مختلف الفروع:

الرحلة المحققة

* الدكتور محمد الزاهي (تونس) – "رحلة الراهب أرسانيوس شكري الحلبي..."

* محمود محمد مكي (مصر) – "كتاب البستان في عجائب الأرض البلدان".

* الدكتور صاحب عالم الأعظمي الندوي (الهند) – "رحالة هندي في ديار الخليج...".



الدراسات

* الدكتور عادل النفاتي (تونس) – "مرايا متناظرة...".

* سامية خالد عبد الله (البحرين) – "جماليات الوصف في الترجمانة الكبرى...".



الرحلة المعاصرة (سندباد الجديد)

* أحمد أميري (الإمارات) – "المسافر الذي عاد شخصا آخر".



الرحلة المترجمة

* محمد فتيلينه (الجزائر) – "إلى الأراضي المقدسة".

* محمد الأمين بوحلوفة (الجزائر) – "من نابولي إلى القدس...".

* الدكتور أيمن عبد العظيم رحيمي (مصر) – "فنانون في مصر...".

* رضوان ناصح ومصطفى نشاط (المغرب) – "المغرب".



اليوميات

* روزي جدي (تشاد) – "فوق الأهرامات، تحت القباب...".

* أسامة العيسة (فلسطين) – "وحيدا تحت سماء القدس...".

