Babnet   Latest update 07:47 Tunis

البرلمان يوافق على الترفيع في الأجور وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692bdf52643311.42585103_gjlphfqkoniem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 06:46 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أقرّ مجلس نواب الشعب الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وينسحب هذا الترفيع مباشرة على جرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط قيمته بمقتضى أمر حكومي.


كما صادق البرلمان على التخفيف التدريجي للعبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، من خلال إقرار الفصل 56 رغم اعتراض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي.


موقف وزارة المالية

أوضحت الوزيرة أنّ:

* 56% من المتقاعدين، ممن يقلّ دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5000 دينار، يتمتعون أصلًا بالإعفاء الكامل من الضريبة ومن المساهمة الاجتماعية التضامنية
(70% من متقاعدي القطاع الخاص وقرابة 18% من القطاع العام).

وذكرت أنّ هذا الإجراء:

* سيؤثر سلبيًا على استدامة المالية العمومية إلى غاية 2028،
* وسيُضعف سيولة الصناديق الاجتماعية نظرًا لالتزامها بتغطية الزيادات الناتجة عن التخفيض الضريبي،
* كما يمسّ بـ العدالة الجبائية، لأنه يمنح امتيازًا أكبر لأصحاب الجرايات المرتفعة.

أرقام

* يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي 1.278 مليون متقاعد.
* يتوزعون بين:
34.9% في القطاع العام
65.1% في القطاع الخاص.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319467


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-11
19°-10
18°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*