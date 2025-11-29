"لوبي الأثرياء" في البرلمان أسقط مشروع الضريبة على الثروة... !!

بقلم: ريم بالخذيري



ميزانية الدولة لسنة 2026 كغيرها من ميزانيات السنوات الفارطة أموالها متأتية في أغلبها من الجباية. وبالتالي كان عموم التونسيين من الموظفين دافعي الضرائب ومن الحرفيين وصغار الباعثين يأملون في أن يتمّ تمرير مشروع الضريبة على الثروة إلى الجلسة العامة ليعزز الميزانية المذكورة ويخفّف عنهم بعضا من العبء الجبائي.



دول تفرض ضريبة سنوية على الثروة



المشروع تعطّل وأُسقط من قبلالذين صوتوا لصالح إسقاطمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.هذه الضريبةوهي، ليس كما برّر النواب الذين أسقطوها. وهي خطوةوإن كانت مداخيلها قليلة، مثلما يدّعي هؤلاء، رغم أن مبلغيعدّ مهمّا ويمكن مضاعفته بتوسيع قاعدة الضريبة على الثروة.والأهم أنّ مثل هذه الضرائب تساهم في، كما أنهامن أسقط هذا المقترحإنما، وهو لوبي لا يخلو منه أي برلمان في العالم.ضريبة على صافي الثروة على الأفراد المقيمين وغير المقيمين…ثروة صافية تناهز(قد تختلف حسب الإقليم).ضريبة تصاعدية منإضافة إلى ضريبةعلى من يملكونبنسبة بينضريبة على صافي الثروة تختلف حسب الكانتون، في بعض الكانتونات يبدأ مقدارها منالنسب منوتصل إلىأو أكثر على الثروات الكبيرة.ضريبة على صافي الثروة لمن يملكون ثروة صافية منضريبة علىللمقيمين وغير المقيمين إذا كانت ممتلكاتهم داخل فرنسا تساوي أو تفوقضريبة علىأو الاستثمارات التي تبلغبنسبةضريبة على بعض الأصول مثل العقارات أو الأصول المالية خارجية… بينوعلى العقارات الخارجيةإذن، فرض ضرائب على الثروة، سواء كانت على صافي الثروة الكلي أو على أصول محددة،. فهي توفرلتمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ولا تعتمد فقط على الضرائب على الدخل أو الاستهلاك.كما تُسهم فيوتقليل الفوارق، خصوصًا مع الضرائب التصاعدية كما في إسبانيا، ما يحد من تركّز الثروة في أيدي قلة قليلة.وتشجّع هذه الضريبة الأفراد علىبدل تركها خاملة، لكنها قد تدفع بعض الأثرياء إلى نقل أصولهم خارج البلاد، وهو ما يعرف بـ، الأمر الذي يستوجب تصميمًا مدروسا للضريبة مع تحفيزات للاستثمار المحلي.وهي تعزز، إذ يساهم كل فرد بحسب قدرته وليس دخله السنوي فقط. ويبقى تأثيرها مرتبطا بكيفية تصميمها وتطبيقها؛ فإذا كانتتوفر موارد مهمة وتحافظ على استقرار السوق، أما إذا كانتفقد تؤدي إلى التهرب الضريبي وهجرة رؤوس الأموال.