إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العضو بالهيئة التسييرية لأسطول الصمود وائل نوار.
كما شمل القرار إيداع كل من نبيل الشنوفي ومحمد أمين بالنور وغسان الهنشيري، وهم من أعضاء الهيئة نفسها.
ويأتي ذلك إثر انتهاء آجال الاحتفاظ بالموقوفين، حيث قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي في حقهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية، قبل إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.
