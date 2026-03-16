ترامب يقرّ بقوة إيران في الحرب النفسية.. "بارعة جدا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b7dba4475f71.70739410_gnomqefpihkjl.jpg>
Photo: National Archives (Public Domain / CC0)
Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 11:19
      
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتكثيف ما وصفه بحملات “التلاعب الإعلامي ونشر المعلومات المضللة”، مؤكداً أن طهران تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى “مفبرك” يهدف إلى تضليل الرأي العام بشأن تطورات الحرب.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها على منصة “تروث سوشيال”، إن إيران “تفتقر إلى الفاعلية العسكرية”، لكنها “تجيد استخدام الإعلام والعلاقات العامة لتغذية وسائل إعلام وصفها بالمزيفة بمعلومات غير صحيحة”.


وأضاف أن تقارير تحدثت عن استهداف طائرات أمريكية للتزود بالوقود أو إلحاق أضرار بحاملات طائرات وسفن حربية “لا أساس لها من الصحة”، معتبراً أن الصور التي تُظهر اندلاع حرائق أو هجمات بحرية “مفبركة ومولدة عبر الذكاء الاصطناعي”.


وأشار ترامب إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن”، واصفاً هذه الروايات بأنها “زائفة بالكامل”، ومتهماً بعض المؤسسات الإعلامية بنشر أخبار مضللة.

وفي السياق ذاته، هاجم الرئيس الأمريكي وسائل إعلام وصفها بـ“المنحازة”، معتبراً أن تغطيتها للأحداث تفتقر إلى المصداقية، ومشيراً إلى أن هيئات تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة تدرس مسألة التراخيص الممنوحة لبعض المؤسسات الإعلامية.

وأكد ترامب في ختام تدوينته أن إيران “تخسر ميدانياً”، وأن ما وصفه بـ“الانتصارات الإعلامية” التي تعلنها “تستند إلى محتوى مضلل يتم تداوله عبر وسائل إعلام غير موثوقة”.
