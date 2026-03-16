جمعية "أجيوس" للجغرافيا الرقمية تطلق مشروع "كلير سكولز" تحت شعار "بيئة وابتكار من أجل مدرسة متجددة"

أطلقت، الجمعية الافريقية لتنمية الجغرفة الرقمية "أجيوس"، مشروعها الجديد "كلير سكولز" تحت شعار "بيئة وابتكار من أجل مدرسة متجددة"، وذلك في إطار دعم التربية البيئية وتعزيز توظيف التكنولوجيا الرقمية في الوسط المدرسي.ويهدف هذا المشروع النموذجي، الذي تم اطلاقة بالشراكة مع وزارة التربية وسفارة سويسرا بتونس، إلى إدماج تقنيات الجغرافيا الرقمية والخرائط التشاركية في الأنشطة التربوية من أجل توعية التلاميذ بقضايا البيئة وخاصة إشكالية إدارة النفايات مع تنمية مهاراتهم الرقمية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تحسين محيطهم.كما يعمل على تعزيز الوعي البيئي لدى التلاميذ حول تأثيرات النفايات وسبل الحد منها وتكوين الأساتذة والتلاميذ في استعمال أدوات الخرائط الرقمية وجمع المعطيات الميدانية وتشجيع التلاميذ على تحديد ورسم خرائط النقاط السوداء للنفايات واقتراح حلول لمعالجتها الى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والبلديات والمجتمع المدني لإيجاد حلول بيئية مستدامة.ويشارك في المرحلة الاولى من هذا المشروع عديد المؤسسات التربوية على غرار المدرسة الإعدادية الفارابي بجعفر والمدرسة الإعدادية بسيدي ثابت والمدرسة الإعدادية فرحات حشاد بسكرة.