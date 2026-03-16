نابل: برنامج الصالون الوطن القبلي للفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري من 26 الى 29 مارس

انتظمت صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة الدورة الأولى لصالون الوطن القبلي للفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، الذي سينعقد من 26 الى 29 مارس الجاري بفضاء معرض نابل الدولي، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الجهوي للفلاحة والشركة العامة لتنظيم المعارض والتظاهرات.وتولى المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل سليم الزواري خلال افتتاح الندوة الصحفية عرض برنامج الصالون الذي يتضمن مجموعة من الندوات والورشات حيث سيتم خلال يوم الافتتاح تقديم مداخلة أولى بعنوان "الزراعة خارج الاتربة خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية" ومداخلة ثانية حول "الفلاحة الذكية".وتابع أن برنامج اليوم الثاني يتضمن ندوة أولى حول "الطاقات المتجددة واستعمال الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي" وندوة حوارية ثانية بعنوان "تطوير قطاع القوارص في تونس"، بالإضافة إلى عقد ندوة حول "سلسلة إنتاج الطماطم" يوم السبت 28 مارس.من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الدورة الأولى للصالون ستضم أكثر من 50 عارضا في جميع المجالات التي تخص القطاع الفلاحي، مشيرا الى تواصل الاستعدادات لتنظيم هذا الصالون الذي سيكون متميزا باعتبار الخدمات والاستشارات التي سيتم توفيرها للفلاحين لتطوير العمل الميداني.ويمثل الصالون فرصة لدعم الفلاحين والمنتجين وتمكنيهم من ربط علاقات مع أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في مجال التقنيات الزراعية الحديثة والتجهيزات والخدمات الفلاحية، بالإضافة إلى تنظيم فضاء ترفيهي للأطفال وفضاء خاص بمنتوجات المرأة الفلاحة وتنظيم سوق أسماك من المنتج الى المستهلك.ويعد هذا المعرض الفلاحي حدثا جهويا واقتصاديا مهما ومناسبة لإبراز مكانة القطاع الفلاحي بولاية نابل التي تعد حوالي 16 موسما فلاحيا وتساهم ب 15 بالمائة من الإنتاج الوطني الفلاحي لاسيما وأنّها تحتل المراتب الأولى وطنيا في عديد القطاعات منها الفراولة والقوارص والتوابل والقوارص بالإضافة الى مكانتها المتميزة في انتاج الدواجن ومشتقاتها وانتاج اللحوم الحمراء والصيد البحري.