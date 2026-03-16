مدنين: تكريم عدد من الحرفيين والمصدرين والمستثمرين في الاحتفال الجهوي باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 17:13
      
احتضنت القرية الحرفية بمدنين، اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفال الجهوي باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني، الذي تضمّن  فقرات مختلفة نظمتها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، ومثّل لتقييم حصيلة سنة من النشاط ولتكريم الحرفيين والمصدرين والمستثمرين.
ويمثّل هذا الاحتفال، الذي اشرف عليه والي مدنين وليد الطبوبي، تتويجا لسلسلة فقرات عاشت على وقعها الجهة منذ يوم 9 مارس، أهمها معرض للصناعات التقليدية المقام بالقرية الحرفيّة، وورشات حية ومسامرات بمختلف المعتمديات حول واقع القطاع وآفاقه، وعرض ابداعات الحرفيين،  مع تشريك الاطفال في تاثيث وتنشيط بعض الفقرات لتربيتهم على حفظ موروثهم والاعتزاز به، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين سليم الغنجة.
وأضاف الغنجة، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن ولاية مدنين تحتفل بهذه المناسبة وقد احتلت المرتبة الاولى وطنيا في البرنامج الخصوصي للتكوين الذي شمل في الجهة 126 متكونا  لفائدة 29 مؤسسة حرفية خلال سنة 2025، بما يؤكد الاهتمام والاقبال على القطاع من كل الفئات والاعمار وخاصة من الشباب.

ولفت الى أن  6200 حرفي يعملون في قطاع الصناعات التقليدية بولاية مدنين في اختصاصات متنوعة منها الفخار والنسيج اليدوي والبدوي، والحياكة، والمصوغ، والنقش على الخشب، والزربية، بما حقّق قيمة تصديرية هامة بلغت في السنة الماضية مليون دينار، كما بلغ حجم الاستثمار في القطاع مليوني دينار لفائدة حوالي 250 منتفعا، مع تطور في انتاج المساحة المحولة الى 630 مترا مربعا.
