قبلي: تنظيم احتفال جهوي وحفل ختان جماعي احياءا لليلة 27 رمضان

نظّمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، صباح اليوم الاثنين، بجامع خالد ابن الوليد بقبلي المدينة، احتفالا جهويا احياء لليلة القدر، خصّص لتكريم وتثمين مجهودات مختلف الأطراف المساهمة في اثراء المشهد الديني طيلة شهر رمضان، وفق المديرة الجهوية للشؤون الدينية عائدة لاغة.
وأوضحت لاغة لصحفي "وات" انّ هذا الاحتفال يشمل أيضا تتويجا للفائزين والمشاركين في مسابقة القارئ الصغير التي نظّمتها وزارة الشؤون الدينية في مختلف ولايات الجمهورية علاوة على تكريم عدد من حفظة كتاب الله وذلك بهدف تشجيع الناشئة على حفظ القران وتدبّره الى جانب تقديم مداخلة للامام الخطيب بجامع ابوبكر الصديق بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية نزار الهاني بعنوان "بالحق انزلناه وبالحق نزل" فضلا عن تكريم أطفال الكتاتيب والمشاركين في البرامج الاذاعية التي تم بثها طيلة الشهر الكريم لتوعية المواطنين حول السلوكات السليمة للصيام.
وانتظم في ذات الاطار بالمستشفى الجهوي بقبلي حفل ختان جماعي تحت اشراف اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي لفائدة 26 طفلا سينتفع منهم اليوم 10 اطفال والبقية يوم غد الثلاثاء، وفق ما أكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي احمد احمد لصحفي "وات"، الذي ابرز انّ هذه السنّة الحميدة التي دأبت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، تهدف الى تمكين العديد من أبناء العائلات محدودة الدخل خاصّة من التمتع بهذه البادرة التي تشمل أيضا تمكين هؤلاء الأطفال من اللباس التقليدي المخصّص لهذه المناسبة وهدايا.
