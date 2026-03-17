الاتحاد الأوروبي يقترح مبادرة على غرار اتفاق البحر الأسود لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

طرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فكرة إطلاق مبادرة دولية لتسهيل نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز، عبر اعتماد نموذج مشابه لاتفاق البحر الأسود الذي أتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب خلال الحرب مع روسيا.

وأوضحت كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنها ناقشت المقترح مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في ضمان مرور السفن التجارية والمدنية دون استهداف في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.


وتنص الاتفاقية التي يجري الاستلهام منها على السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة عبر البحر الأسود، مع توفير ضمانات أمنية للسفن، وهو ما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقه في مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات بسبب الحرب.


وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة وجود مداولات حول مبادرة محتملة بقيادة المنظمة الدولية، مع التشديد على أن المخاطر لا تزال كبيرة وأن العمل يجري في إطار من السرية.

وفي السياق ذاته، أعلن أن غوتيريس سيتوجه إلى بروكسل لإجراء مباحثات غير رسمية مع مسؤولين أوروبيين بشأن سبل تأمين الممر الملاحي الحيوي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تعطل حركة الملاحة عبر المضيق وتعرض سفن لهجمات، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، باعتبار أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا الممر.

وحذرت كالاس من أن استمرار إغلاق المضيق يمثل خطرا مباشرا على إمدادات الطاقة، خاصة إلى الدول الآسيوية، كما قد يؤدي إلى نقص في الأسمدة هذا العام ينعكس على إنتاج الغذاء العام المقبل.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تعديل مهام بعثته البحرية “أسبيدس” في الشرق الأوسط، والتي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر، لتشمل أدوارا إضافية مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة حصول أي خطوة على دعم الدول الأعضاء.
