تونس تفوز على الأردن 3-2 في مباراة ودية استعداداً للاستحقاقات المقبلة

فاز المنتخب الوطني التونسي، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الأردني بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن برنامج التحضيرات للمواعيد القادمة.



وسجّل أهداف المنتخب التونسي كلّ من علي العابدي (43) ومنتصر الطالبي (67) والياس سعد (85)، فيما جاءت ثنائية المنتخب الأردني بواسطة يزن النعيمات (29) وعامر جاموس (50). ولعب المنتخب الأردني منقوصاً منذ الدقيقة 53 إثر إقصاء اللاعب محمد أبو طه.



ويختتم نسور قرطاج سلسلة مبارياتهم الودية بمواجهة منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل بمدينة ليل الفرنسية بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلاً.وشهدت تشكيلة المنتخب التونسي تغييرات واسعة مقارنة بالودية السابقة أمام موريتانيا، إذ اعتمد المدرب سامي الطرابلسي على الأسماء الأساسية التي خاضت تصفيات كأس العالم 2026، وهي التركيبة التي يعتزم التعويل عليها في كأس أمم إفريقيا بالمغرب في ديسمبر القادم.ورغم الفوز، ظهر المنتخب الأردني بصورة أفضل في فترات عديدة من اللقاء، وافتتح التسجيل بعد أربع دقائق فقط عبر يزن النعيمات، مستغلاً تفوقاً عددياً في مناطق الدفاع التونسي. وتمكن نسور قرطاج من العودة في النتيجة عبر العابدي، قبل أن يستعيد المنتخب الأردني التفوق بهدف ثانٍ في الدقيقة 50 بتسديدة بعيدة المدى.واستفاد المنتخب التونسي من النقص العددي للمنافس لينجح في إدراك التعادل بواسطة رأسية منتصر الطالبي، قبل أن يضيف الياس سعد الهدف الثالث.أيمن دحمان – علي العابدي (مرتضى بن وناس 72) – يان فاليري – منتصر الطالبي – ديلان برون – إلياس السخيري – حنبعل المجبري – إسماعيل الغربي (الفرجاني ساسي 61) – إلياس سعد (محمد علي بن رمضان 90+3) – عمر العيوني (إلياس العاشوري 61) – حازم المستوري (فراس شواط 61).يزيد أبو علي – سليم عبيد (علي حاجبي 82) – سعد الروسان – مهند أبو طه – إبراهيم سعادة (آية فاضل الحسن 88) – عامر جاموس (أحمد السلمان 66) – أدهم القريشي – عودة الفاخوري (محمد أبو زريق 46) – موسى التعمري – يزن النعيمات (محمد أبو حشيش 66).