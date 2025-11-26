لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنجي العوني ودليلة المفتاحي استخسروا على نور الدين بن عياد مجرد تعزية"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69269d8e123208.53639133_qejpimgnohkfl.jpg width=100 align=left border=0>

عبر الممثل لسعد بن عثمان في مداخلة على قناة تلفزة تي في عن غضبه من تجاهل الفنانين لزميله الراحل نور الدين بن عياد وعدم حضورهم لجنازته.

وأضاف " يا رسول الله ولا اتصال هاتفي لتقديم العزاء لزوجته" متابعا " لمين النهدي والمنجي العوني وقليلة المفتاحي لم يتصلوا بزوجته للتعزية بتاتا".

وتابع " كل الأعذار غير صحيحة ولو دفن في الجلاز لحضروا من أجل الصور لا غير".





