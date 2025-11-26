لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنجي العوني ودليلة المفتاحي استخسروا على نور الدين بن عياد مجرد تعزية"
عبر الممثل لسعد بن عثمان في مداخلة على قناة تلفزة تي في عن غضبه من تجاهل الفنانين لزميله الراحل نور الدين بن عياد وعدم حضورهم لجنازته.
وأضاف " يا رسول الله ولا اتصال هاتفي لتقديم العزاء لزوجته" متابعا " لمين النهدي والمنجي العوني وقليلة المفتاحي لم يتصلوا بزوجته للتعزية بتاتا".
وتابع " كل الأعذار غير صحيحة ولو دفن في الجلاز لحضروا من أجل الصور لا غير".
