زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يستأذن من مشغّله في أبو ظبي لحضور مباراة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901d1b1b9c6e1.89649051_ihqeokngjmflp.jpg width=100 align=left border=0>

وجّه المحلل الرياضي توفيق زعبوب انتقادات إلى رئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي زبير بيّة، خلال مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم". واعتبر زعبوب أن بيّة لم يُحسن إدارة شؤون النادي، قائلاً إن من يتولى رئاسة فريق بحجم النجم الساحلي يجب أن يدرك أن المنصب يرقى إلى مرتبة “مسؤول دولة” وليس وظيفة ثانوية أو نشاطًا موازياً.



وأضاف زعبوب في لهجة حادة:





"رئيس النجم ما ياخوش ترخيص من عند عرّفو في أبو ظبي باش يجي لماتش"، في إشارة إلى انشغال زبير بيّة بالتزامات إعلامية خارج تونس وتأثير ذلك على حضوره وقيادته للنادي في مرحلة حساسة.



https://www.facebook.com/reel/



وأكد زعبوب أن غياب رئيس النادي المتكرر وتفرغه لنشاطه في قناة تلفزية أجنبية لا يتماشى مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من يقود واحدًا من أكبر الأندية في تونس وإفريقيا، مشدّدًا على أن الجماهير تنتظر قيادة ميدانية مستمرة واتخاذ قرارات عاجلة في وقتها، لا إدارة من خلف البحار.

وجاءت هذه التصريحات في سياق التفاعل مع استقالة زبير بيّة الأخيرة والجدل الذي رافقها، حيث طالب زعبوب بضرورة التعامل مع رئاسة النادي بمنطق مؤسساتي واضح يضع مصلحة الفريق فوق كل الاعتبارات الشخصية أو المهنية الأخرى.

في إشارة إلى انشغال زبير بيّة بالتزامات إعلامية خارج تونس وتأثير ذلك على حضوره وقيادته للنادي في مرحلة حساسة.https://www.facebook.com/reel/وأكد زعبوب أن غياب رئيس النادي المتكرر وتفرغه لنشاطه في قناة تلفزية أجنبية لا يتماشى مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من يقود واحدًا من أكبر الأندية في تونس وإفريقيا، مشدّدًا على أنوجاءت هذه التصريحات في سياق التفاعل مع استقالة زبير بيّة الأخيرة والجدل الذي رافقها، حيث طالب زعبوب بضرورة التعامل مع رئاسة النادي بمنطق مؤسساتي واضح يضع مصلحة الفريق فوق كل الاعتبارات الشخصية أو المهنية الأخرى.