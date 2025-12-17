فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس العرب قطر 2025 بين المغرب والأردن
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، والتي ستجمع بين المنتخبين المغربي والأردني بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء، الذي سيُقام على ملعب لوسيل، إلى الحكم السويدي غلين نايبرغ، أحد أبرز حكام القارة الأوروبية، بالنظر إلى أهمية المباراة وحساسيتها الفنية والجماهيرية.
وسيساعد نايبرغ كل من مهبود بيغي كحكم مساعد أول، وأندرياس سودركفيست كحكم مساعد ثانٍ، فيما تم تعيين الحكم الصيني ما نينغ حكمًا رابعًا، بمساعدة مواطنه تشو فاي كحكم مساعد احتياطي.
وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتولى الحكم السويسري فيداّي سان الإشراف على التقنية، بمساعدة الحكم القطري خميس محمد المري، إلى جانب الحكم السعودي عبد الله ظافر الشهري، ضمن طاقم حكم الفيديو المساعد (SVAR).
وتُقام المباراة النهائية يوم الخميس 18 ديسمبر على أرضية ملعب لوسيل، وسط توقّعات بحضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية بين المنتخبين.
وكان المنتخب المغربي قد بلغ النهائي بعد فوزه على منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، في حين تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة الختامية عقب انتصار صعب على المنتخب السعودي بهدف دون رد.
ويحمل هذا النهائي بعدًا تاريخيًا، إذ لم يجمع نهائي كأس العرب بين ممثلي عرب إفريقيا وعرب آسيا سوى ثلاث مرات في عشر نسخ سابقة، مع أفضلية لعرب إفريقيا في مرتين مقابل مرة واحدة لعرب آسيا.
موعد المباراة:
* الخميس 18 ديسمبر
* 19:00 بتوقيت السعودية والأردن
* 18:00 بتوقيت المغرب ومصر
* 17:00 بتوقيت تونس
القنوات الناقلة:
* beIN Sports
* الكأس القطرية
* الكويت الرياضية
* دبي والشارقة الرياضية
* عُمان الرياضية
* أبوظبي الرياضية
* إضافة إلى البث المباشر عبر تطبيق «شاشا» والمنصات الرسمية للقنوات على يوتيوب.
