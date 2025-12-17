فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس العرب قطر 2025 بين المغرب والأردن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، والتي ستجمع بين المنتخبين المغربي والأردني بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء، الذي سيُقام على ملعب لوسيل، إلى الحكم السويدي غلين نايبرغ، أحد أبرز حكام القارة الأوروبية، بالنظر إلى أهمية المباراة وحساسيتها الفنية والجماهيرية.



وسيساعد نايبرغ كل منكحكم مساعد أول، وكحكم مساعد ثانٍ، فيما تم تعيين الحكم الصينيحكمًا رابعًا، بمساعدة مواطنهكحكم مساعد احتياطي.وعلى مستوى، سيتولى الحكم السويسريالإشراف على التقنية، بمساعدة الحكم القطري، إلى جانب الحكم السعودي، ضمن طاقم حكم الفيديو المساعدوتُقام المباراة النهائيةعلى أرضية ملعب لوسيل، وسط توقّعات بحضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية بين المنتخبين.وكانقد بلغ النهائي بعد فوزه علىبثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، في حين تأهلإلى المباراة الختامية عقب انتصار صعب علىبهدف دون رد.ويحمل هذا النهائي، إذ لم يجمع نهائي كأس العرب بين ممثليسوىفي عشر نسخ سابقة، مع أفضلية لعرب إفريقيا فيمقابللعرب آسيا.بتوقيت السعودية والأردنبتوقيت المغرب ومصربتوقيت تونس* إضافة إلى البث المباشر عبر تطبيقوالمنصات الرسمية للقنوات على