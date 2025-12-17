Babnet   Latest update 15:06 Tunis

ببادرة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بعث الشبكة العربية للدراسات العليا في علوم الاعلام والاتصال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 14:19
      
أعلن مجموعة من الباحثين والاكاديميين من مختلف المؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية العربية
من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وفلسطين والاردن والعراق واليمن، عن بعث الشبكة العربية للدراسات العليا في علوم الاعلام والاتصال (على مستوى ماجستير البحث والدكتوراه)


وتم احداث هذه الشبكة العربية بدعم من رئاسة جامعة منوبة وببادرة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بهدف تعزيز البحث العلمي وتطوير برامج الدراسات العليا في مجالات الاعلام والاتصال على مستوى المنطقة العربية


وستعمل الشبكة على توحيد الجهود الاكاديمية العربية عبر دعم التعاون بين الباحثين وتبادل الخبرات وتنظيم مشاريع بحثية وملتقيات علمية مشتركة اضافة الى اطلاق منصة رقمية مخصصة للتواصل العلمي

وتدعو اللجنة التأسيسية للشبكة، الجامعات والباحثين الى الانضمام والاسهام في تطوير هذا الاطار العربي المشترك الهادف الى الارتقاء بالدراسات الاعلامية ومواكبة التحولات الرقمية في العالم العربي


