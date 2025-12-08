Babnet   Latest update 08:27 Tunis

العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخب فلسطين لا يجب أن نشجع سوى منتخب تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693676cd7ea6e6.58421661_qfmlgkipnehjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 07:51 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال المحلّل السياسي العربي سناقرية، في مداخلة على قناة "تلفزة تي في"، إنّ ما حدث في مقابلة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السوري، بعد تصريح مدرب فلسطين "كيف نشفى من حب تونس"، يثبت – حسب قوله – أن "لا أحد يجب أن يحب بلاده أكثر من أبنائها". وأضاف أنّ تصرّف المنتخب الفلسطيني في المباراة، من خلال الإبقاء على نسق لعب منخفض و"تدوير الكرة"، يستوجب استخلاص درس واضح مفاده أنّه "لا يجب أن تحب أو تشجّع سوى بلادك".

وأضاف سناقرية: "هذا يعلّمنا أنّه من غير المقبول تشجيع أو التساهل مع أي منتخب آخر مهما كان اسمه… لا شيء غير تونس ثم تونس ثم تونس، وشخصيًا لا أحبّ سوى بلادي".



وكان المنتخب التونسي قد غادر بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد تعادل منتخبي سوريا وفلسطين سلبيًا أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور مجموعات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.

وضمن المنتخبان تأهّلهما للدور الثاني برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث تمكن منتخب فلسطين من الفوز على قطر في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع تونس 2-2 في الجولة الثانية.
أما منتخب سوريا فجمع 5 نقاط بعد فوزه على تونس في الجولة الأولى (1-0) وتعادله مع قطر في الجولة الثانية (1-1).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319880


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
20°-13
19°-13
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :