العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخب فلسطين لا يجب أن نشجع سوى منتخب تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693676cd7ea6e6.58421661_qfmlgkipnehjo.jpg width=100 align=left border=0>

قال المحلّل السياسي العربي سناقرية، في مداخلة على قناة "تلفزة تي في"، إنّ ما حدث في مقابلة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السوري، بعد تصريح مدرب فلسطين "كيف نشفى من حب تونس"، يثبت – حسب قوله – أن "لا أحد يجب أن يحب بلاده أكثر من أبنائها". وأضاف أنّ تصرّف المنتخب الفلسطيني في المباراة، من خلال الإبقاء على نسق لعب منخفض و"تدوير الكرة"، يستوجب استخلاص درس واضح مفاده أنّه "لا يجب أن تحب أو تشجّع سوى بلادك".



وأضاف سناقرية: "هذا يعلّمنا أنّه من غير المقبول تشجيع أو التساهل مع أي منتخب آخر مهما كان اسمه… لا شيء غير تونس ثم تونس ثم تونس، وشخصيًا لا أحبّ سوى بلادي".









وكان المنتخب التونسي قد غادر بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد تعادل منتخبي سوريا وفلسطين سلبيًا أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور مجموعات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.



وضمن المنتخبان تأهّلهما للدور الثاني برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث تمكن منتخب فلسطين من الفوز على قطر في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع تونس 2-2 في الجولة الثانية.

أما منتخب سوريا فجمع 5 نقاط بعد فوزه على تونس في الجولة الأولى (1-0) وتعادله مع قطر في الجولة الثانية (1-1). وكان المنتخب التونسي قد غادر بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد تعادل منتخبي سوريا وفلسطين سلبيًا أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور مجموعات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.وضمن المنتخبان تأهّلهما للدور الثاني برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث تمكن منتخب فلسطين من الفوز على قطر في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع تونس 2-2 في الجولة الثانية.أما منتخب سوريا فجمع 5 نقاط بعد فوزه على تونس في الجولة الأولى (1-0) وتعادله مع قطر في الجولة الثانية (1-1).