على المباشر... "لسعد بن عثمان يتشنّج ويلقي بوثائقه أمام عبد الرزاق الشابي ويغادر البلاتو"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693673c6de5634.35658372_eopjfmlhinqgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 07:40
      
أقدم الممثل لسعد بن عثمان على إلقاء وثائق أمام الإعلامي عبد الرزاق الشابي خلال حضوره في قناة "تلفزة تي في"، قبل أن يغادر البلاتو غاضبًا من بعض المتداخلين.
ورفض عبد الرزاق الشابي اتهام القناة من قبل لسعد بن عثمان بـ«نشر الفتنة»، وهو ما أثار غضب الأخير الذي تمسّك بموقفه قبل أن يغادر الأستوديو، فيما أكّد الشابي أنه منحه فرصة الرد.
وكانت نورة الصيد، أرملة الممثل الراحل نور الدين بن عيّاد، قد أكّدت أنها كلّفت الممثل لسعد بن عثمان بالتواصل باسم العائلة وتقديم رقم هاتفها للراغبين في تقديم التعازي، وذلك في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية لعثمان على موقع فايسبوك.

وقالت أرملة الراحل إن عددًا من الفنانين لم يحضروا جنازة زوجها، مشيرة إلى أن من قدّم لها التعازي هما جعفر القاسمي وآمال سفطة ولمياء العمري.

وجاء هذا التوضيح ردًا على ما نُسب إلى ابنة الفقيد التي كانت قد صرّحت سابقًا بأن لا أحد مخوّل لتمثيل العائلة.




