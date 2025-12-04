أرملة نور الدين بن عيّاد: كلّفت لسعد عثمان بالتواصل باسم العائلة…
أكدت نورة الصيد، أرملة الممثل الراحل نور الدين بن عيّاد، أنها كلّفت الممثل لسعد عثمان بالتواصل باسم العائلة وتقديم رقم هاتفها للراغبين في تقديم التعازي، وذلك في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية لعثمان على موقع فايسبوك.
وقالت أرملة الراحل إن عددا من الفنانين لم يحضروا جنازة زوجها، مشيرة إلى أن من قدّم لها التعازي هما جعفر القاسمي وآمال سفطةو لمياء العمري.
ويبدو أن هذا التوضيح جاء ردًّا على ما نُسب إلى ابنة الفقيد** التي كانت قد صرّحت سابقًا بأن "لا أحد مخوّل لتمثيل العائلة"...
