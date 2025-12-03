Babnet   Latest update 10:06 Tunis

ابنة نور الدين بن عياد توضّح: "المنجي العوني أوّل من قدّم لي التعازي"

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 09:50
      
أكّدت سنية بن عياد، ابنة الممثل الراحل نور الدين بن عياد، أنّ الممثل المنجي العوني كان أوّل من قدّم لها التعازي مباشرة بعد وفاة والدها، نافية ما تمّ تداوله حول غيابه أو تجاهله لعائلة الفقيد.

وقالت بن عياد إنّ ما يُروّج خلاف ذلك "غير صحيح"، مضيفة أنّ العائلة ليس لها أي متحدث رسمي باسمها، وذلك في ردّها على التصريحات التي أدلى بها الممثل لسعد بن عثمان.



وكان لسعد بن عثمان قد عبّر في مداخلة سابقة على قناة تلفزة تي في عن استيائه من غياب عدد من الفنانين عن جنازة الراحل نور الدين بن عياد، معتبرا أنّ زملاءه في الوسط الفني لم يوفّوه حقّه ولم يشاركوا في وداعه الأخير.

توضيح ابنة الراحل يأتي لوضع حدّ للجدل الذي رافق ردود الفعل حول جنازته، مؤكّدة احترام العائلة لكل من قدّم التعازي وحضر أو عبّر عن مواساته.
لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنجي العوني ودليلة المفتاحي استخسروا على نور الدين بن عياد مجرد تعزية"‎...


