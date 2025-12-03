ابنة نور الدين بن عياد توضّح: "المنجي العوني أوّل من قدّم لي التعازي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ffad504f876.93999111_inkfhmpjqoegl.jpg width=100 align=left border=0>

أكّدت سنية بن عياد، ابنة الممثل الراحل نور الدين بن عياد، أنّ الممثل المنجي العوني كان أوّل من قدّم لها التعازي مباشرة بعد وفاة والدها، نافية ما تمّ تداوله حول غيابه أو تجاهله لعائلة الفقيد.



وقالت بن عياد إنّ ما يُروّج خلاف ذلك "غير صحيح"، مضيفة أنّ العائلة ليس لها أي متحدث رسمي باسمها، وذلك في ردّها على التصريحات التي أدلى بها الممثل لسعد بن عثمان.









وكان لسعد بن عثمان قد عبّر في مداخلة سابقة على قناة تلفزة تي في عن استيائه من غياب عدد من الفنانين عن جنازة الراحل نور الدين بن عياد، معتبرا أنّ زملاءه في الوسط الفني لم يوفّوه حقّه ولم يشاركوا في وداعه الأخير.



توضيح ابنة الراحل يأتي لوضع حدّ للجدل الذي رافق ردود الفعل حول جنازته، مؤكّدة احترام العائلة لكل من قدّم التعازي وحضر أو عبّر عن مواساته.

