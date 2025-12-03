Babnet   Latest update 10:06 Tunis

كاس التحدي العربي للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يتوج باللقب

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 10:06
      
ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة إحراز لقب النسخة الأولى لكأس التحدي العربي التي تتواصل فعالياتها بالأردن إلى غاية 5 ديسمبر الجاري، في أعقاب مباريات الجولة الرابعة أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب التونسي قد تغلب على نظيره الفلسطيني 3-صفر، مقابل خسارة منتخب البحرين أمام نظيره الكويتي بالنتيجة ذاتها.



وتأكد السداسي التونسي، الذي فاز بجميع مقابلاته إلى حد الآن بثلاثة أشواط نظيفة، من الظفر باللقب بغضّ النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة المقررة غدا الخميس أمام منتخب البحرين.

النتائج المسجلة

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* تونس - فلسطين 3 - 0
* مصر - الأردن 3 - 0
* البحرين - الكويت 0 - 3

الجمعة 28 نوفمبر 2025

* مصر - فلسطين 3 - 0
* الكويت - تونس 0 - 3

السبت 29 نوفمبر 2025

* البحرين - فلسطين 3 - 0
* الأردن - الكويت 3 - 2
* تونس - مصر 3 - 0

الاثنين 1 ديسمبر 2025

* فلسطين - الكويت 0 - 3
* تونس - الأردن 3 - 0
* مصر - البحرين 3 - 1

الترتيب بعد الجولة الرابعة

| المنتخب | ن | ل |
| -------- | -- | - |
| تونس | 12 | 4 |
| مصر | 9 | 4 |
| الكويت | 7 | 4 |
| البحرين | 3 | 3 |
| الأردن | 2 | 3 |
| فلسطين | 0 | 4 |

بقية البرنامج

الخميس 4 ديسمبر 2025

* س13 / تونس - البحرين
* س15 / الأردن - فلسطين

الجمعة 5 ديسمبر 2025

* س13 / الكويت - مصر
* س15 / الأردن - البحرين


