البرلمان يرفض مقترح “قرض المساعدة على الزواج”.. وفاطمة المسدي توضح دوافع المبادرة وخلفيات إسقاطها

رفضت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، المُقترح المتعلّق بإدراج فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لإحداث خط تمويل بعنوان "قرض مساعدة على الزواج". وقد سقط الفصل بعد حصوله على 26 صوتا بنعم مقابل 87 رفضاً و6 محتفظين.



وينصّ الفصل المقترح على إحداث خط تمويل خاص تُشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد قروض للشباب التونسي المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة، بقيمة تصل إلى 30 ألف دينار دون نسب فائدة ومع فترة سداد تمتدّ إلى 7 سنوات، إضافة إلى تمتيع المنتفعين بمهلة خلاص لمدة ستة أشهر.



مقترح قرض بدون فائدة لفائدة الشباب بين 18 و35 سنة



لماذا لم يُناقش المقترح داخل لجنة المالية؟



المسدي: “ما حصل مخجل.. والدولة الاجتماعية يجب أن تقف مع شبابها”



“الدول المتقدمة تعتمد هذه الآليات لتشجيع شبابها على الزواج والاستقرار. ما حدث عار… وكان يجب دعم الشباب بدل دفعه نحو الهجرة”.

إمكانية إعادة النظر في المقترح



من يمكنه الاستفادة من القرض؟



كما تضمّن المقترح وضع آليات رقابة وتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية، إلى جانب تحديد شروط الأهلية والضمانات وطرق التمويل عبر اعتمادات تُرصد من ميزانية الدولة.وفي مداخلة عبر إذاعة، قدّمت النائبة– صاحبة المبادرة – جملة من التوضيحات حول خلفيات المقترح وأسباب سقوطه داخل الجلسة العامة.أوضحت المسدي أن المبادرة كانت تقوم على إحداثيمنح الشباب قرضًا يصل إلى، يتم تسديده علىمعويهدف القرض، وفق قولها، إلىوالتخفيف من الأعباء المالية التي تحول دون تكوين أسرة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة.وبيّنت أن آلية التمويل كانت ستُدار بالتنسيق بينوالبنوك، بإشراف مباشر منوالبنك المركزي.كشفت المسدي أن لجنة المالية لم تتولّ مناقشة المقترحات التي تقدّم بها النواب، بسبب العدد الكبير الذي تجاوز، وهو ما دفع اللجنة إلىدون مناقشتها في اللجنة.وأضافت أن مقترحها سقط في الجلسة العامة بنتيجة:عبّرت النائبة عنبعد رفض المقترح، معتبرة أن القرض:* لا يمسّ لوبيات* لا يمثل عبئًا على المالية العمومية* ينسجم مع “توجهات الدولة الاجتماعية”وانتقدت ردّ وزارة المالية التي اعتبرت أن هناك قروضًا استهلاكية متوفرة، مؤكدة أن هذه القروض مكلفة جدًا وغير موجهة لفائدة الشباب محدود الدخل.وأضافت:أشارت المسدي إلى أن مجلس الجهات والأقاليم قد يتولىضمن لجنة تنسيق مشتركة، مما قد يفتح الباب لإعادة عرضه على الجلسة العامة لاحقًا.كما دعت رئيس الجمهورية إلى النظر في المقترح باعتبارهبيّنت صاحبة المبادرة أن القرض كان موجَّهًا إلى:بين 18 و35 سنة* ممن يثبتون* دون أي تمييز بين الجنسين أو الحالات الاجتماعيةوأكدت أن القرض كان يمكن أن يساهم فيعبر دعم الحرف، خدمات الزواج، قطاع السكن، والإنفاق العائلي.